Poco a poco se acerca el momento que marcará el pitido inaugural de la UEFA EURO 2024, la cual también se disputará en ‘EA Sports FC 24’ gracias a una actualización gratuita para PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5, que además de delimitar las pautas y la identidad de la competición incorpora estadios, formaciones y equipaciones actualizadas. La incursión de la competición de selecciones más importante de Europa también se librará en otras versiones menos representativas de la serie como ‘EA Sports FC Mobile’ y ‘EA Sports FC Online’, que podrán disfrutar del torneo estival.

En todo caso, la llegada del Campeonato de Europa marca el estreno del primer evento extra que afronta la serie desde que separó su camino de la licencia FIFA. Sin embargo, han conservado los derechos sobre varias competiciones y jugadores de la UEFA. Junto al debut del modo de competición continental, ‘EA Sports FC 24’ también ofrecerá tarjetas especiales de jugadores como Jack Grealish (Inglaterra), Ousmane Dembélé (Francia), Federico Chiesa (Italia), Florian Wirtz (Alemania), Virgil Van Dijk (Países Bajos) o Álvaro Morata (España). Sin embargo, esta recompensa Ultimate Team solo podrán canjearla aquellos que accedieron a ‘EA Sports FC 24’ antes del 16 de enero de 2024.

EA Sports FC 24: el juego deportivo recibe una actualización gratuita de la UEFA EURO 2024 / Elsotanoperdido

EA Sports FC 24 gratis en PS Plus

Electronic Arts también ha confirmado que los suscriptores de PS Plus pueden canjear el Starter Pack de PlayStation Plus Football Ultimate Team para ‘EA Sports FC 24’ hasta el 17 de junio de este año. El paquete que ha preparado la desarrolladora para este incentivo incluye 11 jugadores no intercambiables con calificación 82 o superior, además de uno de los grandes del fútbol de todos los tiempos como Icon Loan Player Pick.

En alusión al contenido extra, el director de marketing de la UEFA, Guy-Laurent Epstein, asegura que "UEFA euro 2024 es uno de los torneos de fútbol más vibrantes y emocionantes del mundo, y estamos encantados de que la enorme comunidad de EA Sports FC 24 en todo el mundo tenga la oportunidad de participar en el torneo en un entorno de juego tan auténtico". Alemania será por primera ocasión sede de la Eurocopa, que jugará su partido inaugural contra Escocia el 14 de junio. La fase de grupos se extenderá hasta el 26 de junio, y las eliminatorias comenzarán el día 29. La gran final está prevista para el 14 de julio, en el estadio Olympiastadion de Berlín, en la cual esperamos ver a los chicos de Luis de la Fuente.