Recientemente, PlayStation Network (PSN) sufrió una caída que dejó a millones de jugadores fuera de línea durante casi 24 horas. Durante este tiempo, muchos usuarios de PS4 y PS5 no pudieron acceder a sus juegos en línea, a PlayStation Store ni siquiera iniciar sesión en sus cuentas. Ahora, Sony ha decidido ofrecer una compensación a los suscriptores de PS Plus. Te contamos qué es y cómo se aplicará a los afectados.

Causa de la interrupción

Una vez resuelto el incidente, desde Sony explican que la caída de PSN fue producto de un "problema operativo", sin embargo, no proporcionan detalles sobre la naturaleza del fallo. Aunque la compañía se disculpa por los problemas generados, no mencionó medidas para evitar que situaciones similares ocurran más adelante. No obstante, para mitigar parte de las molestias, la empresa ha decidido ofrecer a los suscriptores de PlayStation Plus cinco días adicionales de servicio. Este tiempo extra se aplica automáticamente a todos los planes de suscripción sin necesidad de que los usuarios lo soliciten.

Cronología del incidente

La interrupción comenzó el viernes 7 de febrero, alrededor de la 1 a.m. (hora de España), y afectó a usuarios en distintas partes del mundo. Durante casi 24 horas, los jugadores tuvieron problemas para conectarse a los servidores de Sony, algo que impidió el acceso a sus juegos en línea, a PlayStation Store y a PSN en general. Pasaron varias horas antes de que Sony reconociera públicamente el problema, limitándose a informar que el servicio ya estaba activo nuevamente. Aunque algunos usuarios reportaron un restablecimiento gradual del servicio el sábado, la normalización total no se confirmó hasta la noche, cuando se publicó una declaración final sobre la restauración de la red.

Sony confirma una compensación a los suscriptores de PS Plus tras la interrupción de PlayStation Network. / CEDIDA

La beta de Monster Hunter Wilds

Este fin de semana coincidió con la beta abierta de ‘Monster Hunter Wilds’, un evento que no pudo llevarse a cabo debido a la caída de PSN. Capcom, al tanto de la situación, ha considerado extender la beta abierta 24 horas adicionales para compensar el tiempo de juego perdido. La compañía comentó:

“Para compensar el tiempo de juego reducido durante la beta abierta (OBT2) debido a la interrupción, estamos considerando ejecutar OBT2 durante 24 horas adicionales en una fecha futura. Los detalles exactos y los horarios serán anunciados en su momento”, dijeron en su comunicado. Aunque la publicación no confirmó definitivamente la extensión, la cercanía del lanzamiento del juego hace que esta medida parezca una opción viable.

Reflexión sobre la dependencia de los servicios en línea

El parón forzado también pone de manifiesto cómo la experiencia de los jugadores depende cada vez más de los servicios en línea, incluso para actividades básicas como guardar el progreso de juegos de un solo jugador o desbloquear trofeos. La caída de PSN también subraya cómo, aunque los juegos se reproduzcan a través de sus discos, muchas funciones esenciales ahora requieren una conexión a Internet para funcionar correctamente, dejando en cuestión la naturaleza del propio formato físico.