'Shinobi Art of Vengeance': todo un clásico que regresa con acción y mucho estilo

SEGA ha anunciado el retorno de una de sus franquicias clásicas más populares. Se trata de 'Shinobi', que resucita con 'Shinobi: Art of Vengeance', un juego de acción y plataformas 2D ambientado en un mundo ilustrado que se ha creado con la colaboración de Lizardcube, el estudio que desarrolló el reciente ‘Streets of Rage 4’. Presentado en The Game Awards 2023 junto con otras franquicias clásicas de la factoría japonesa, se publicará en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam y Nintendo Switch.

Maestro ninja Musashi

‘Shinobi: Art of Vengeance’ sigue los pasos del protagonista de la franquicia y maestro de las artes ninja Joe Musashi que, al regresar a casa tras una aventura, descubre que su aldea ha sido arrasada por las llamas y su clan se ha convertido en piedra. Impulsado por la venganza se embarca en una búsqueda en la que tendrá que enfrentarse a hordas de enemigos y jefes por asombrosos mundos dibujados a mano. A este respecto, ‘Art of Vengeance’ promete cantidad de caminos que descubrir junto a una jugabilidad dinámica que hará que los jugadores ataquen y reaccionen sobre la marcha, y que vuelvan a por más.

Es decir, el juego promete un sistema de combate fluido, que incentiva a sus jugadores a usar una amplia gama de herramientas ninja, como kunais, ninjutsus, ninpos y la katana Oborozuki. El combate se caracterizará por su rapidez, donde se podrán ejecutar combos ilimitados para derrotar a los enemigos con precisión. En cuanto a sus habilidades, a medida que avance en la historia, Musashi desbloqueará amuletos que ampliarán sus capacidades, brindando más opciones estratégicas.

Nacido en arcades

La saga ‘Shinobi’ comenzó su andadura en 1987 con su primer título en arcades. El juego, desarrollado por SEGA, presentó al mundo a un nuevo tipo de protagonista: el ninja. En un contexto de plataformas y acción, fue un éxito inmediato, tanto en salones recreativos como años más tarde en consolas domésticas. Su personaje principal, Joe Musashi, es un maestro de las artes ninja que ha desarrollado su historia en múltiples entregas a lo largo de los años. Uno de los aspectos más atractivos de la saga es su planteamiento de las habilidades ninjas, desde el combate, hasta la capacidad de infiltrarse y ejecutar técnicas secretas.

El equipo original

El equipo detrás de la creación de ‘Shinobi’ se compuso por varios nombres clave que hoy son leyendas dentro de la industria del videojuego. Yu Suzuki, conocido por su trabajo en ‘Virtua Fighter’ y ‘Out Run’, fue uno de los diseñadores y productores en el desarrollo del primer ‘Shinobi’, dejando su huella en el diseño de los personajes y las mecánicas de juego. Hiroshi Kataoka, es otro de los miembros destacados del equipo y se encargó de la dirección artística y de la creación de los escenarios. Su trabajo marcó el tono visual de la serie, con paisajes urbanos y ambientes exóticos que se convertirían en uno de los sellos de identidad de la saga. La colaboración de ambos, apoyados por un equipo de programadores e ingenieros, se facturó con un título que rápidamente se convirtió en un éxito.

Curiosidades

La palabra ‘Shinobi’ es uno de los términos tradicionales para referirse a un ninja en Japón. Curiosamente, fue también el nombre de una película de 1980 dirigida por Hideo Gosha, que exploró temas de la cultura ninja, algo que podría haber influenciado la temática de la saga de videojuegos.

SHINOBI: Art of Vengeance - Announce Trailer

Aunque la saga ha pasado por diferentes generaciones de consolas, la franquicia propició un notable renacimiento en PlayStation 2 con ‘Shinobi’ (2002), que retomó la jugabilidad de la serie clásica, pero con un giro más moderno y en 3D. A lo largo de las entregas, su protagonista se ha acompañado por aliados y enemigos que han dejado huella, como la misteriosa 'Tetsu', que se convirtió en una especie de figura de culto entre los seguidores de la serie. Con ‘Shinobi: Art of Vengeance’, SEGA pretende regresar a estas raíces, pero esta vez con un estilo visual actual, de la mano de Lizardcube, que promete un episodio a la altura del maestro Musashi (o eso esperamos).