La saga ‘Hitman’ es reconocida por su impecable diseño de niveles, su libertad de elección y característico humor negro, elementos que siguen intactos en esta versión para realidad virtual. Con ‘Hitman’ (2016), ‘Hitman 2’ (2018) y ‘Hitman 3’ (2021), IO Interactive perfeccionó su fórmula, ofreciendo múltiples formas de afrontar las misiones y cumplir los objetivos. Sin embargo, pocos habrían imaginado entonces que llegaría a la realidad virtual.

World of Assassination

‘Hitman World of Assassination Part One – VR Edition’ da un salto importante en algunos aspectos intrínsecamente ligados a la propia tecnología que, aplicada en su medida correcta, nos invita a vestir la piel -y los disfraces- del Agente 47. En este sentido, no sería de locos asegurar que la adaptación del juego al medio virtual proporciona una de las experiencias más envolventes de su catálogo.

A la hora de adquirir el juego, puedes hacerlo en la edición para VR directamente o bien ampliar las opciones de accesibilidad de los originales a través de una extensión de contenido. Independientemente de cuál sea tu versión, desde el momento en que te pones a la tarea, la sensación de “estar dentro del juego” es total. Los mandos PS VR2 Sense añaden una nueva capa de interactividad que nos permite manipular objetos, abrir puertas y ocultar cuerpos, al punto de que se resienta la espalda. Mención aparte merece la posibilidad de utilizar las armas con las dos manos, realizando tareas como amartillar con la mano libre o sostener dos armas, una en cada mano para hacer uso de ellas en los momentos complicados.

Hitman World of Assassination VR Edition: Una inmersión sin precedentes y la mejor forma para enamorarse de la franquicia. / Elsotanoperdido

La sensación de altura y la amplitud de los escenarios son mucho más pronunciadas, tanto recorriendo los pasillos de una mansión, como observando desde un balcón en Dubái o intentando pasar desapercibido entre la multitud. A este respecto, los mandos PS VR2 Sense abren la puerta a un nuevo nivel de interacción, ya que puedes hacer gestos a los NPC, escuchar conversaciones, apoyarte en paredes y alguna cosilla más. También es cierto que los NPC no reaccionan a nuestros gestos, pero el mero hecho de poder saludarlos ya aporta un toque cómico al concepto.

En esta versión, el trabajo físico es clave: agacharse, asomarse tras las esquinas o interactuar con objetos son algunos de los movimientos que tendrás que realizar con soltura. Aun así, hay aspectos que tienen margen de mejora, como la gestión del inventario o ciertas acciones mediante menús, aunque el esquema de control mejora varios grados su funcionamiento al respecto de otros títulos en VR.

Ya metidos en la parcela gráfica, el resultado es evidente desde el momento que te ajustas el dispositivo. De inmediato se percibe que el programa ha mejorado en resolución y rendimiento. Todo lo anterior descontando la precisión de las gafas PSVR2 en escenarios que ofrecen resultados espectaculares.

Otro de los puntos fuertes es su rejugabilidad, un sello distintivo de la franquicia que se mantiene en esta versión. Con hasta veintidós mapas de ‘Hitman’, ‘Hitman 2’ y ‘Hitman 3’, no te quedarás con ganas de ajustar cuentas con ningún objetivo. Si incluso es así, además, el juego ofrece hasta 100 armas distintas con sus diversas posibilidades. Completar la misma misión dos veces con diferentes herramientas habitualmente se factura como una experiencia completamente distinta.

En definitiva

‘Hitman World of Assassination Part One – VR Edition’ nos permite experimentar con mayúsculas las andanzas del Agente 47 de un modo que llega a convertirse incluso en un asunto personal. Sin alterar su esencia, el asalto de la serie a PSVR2 se hace grande al permitirnos interactuar con el mundo del juego de formas antes inimaginables. Aunque la transición entre VR y cinemáticas podría haberse trabajado mejor, el conjunto ofrece una experiencia muy sólida. Para sus seguidores es una experiencia imprescindible y para los poseedores de los cascos de Sony un lujo a su alcance.