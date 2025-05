Lanzamientos de videojuegos de la semana: de la competición de F1 25 pasando por acción, simuladores y una gran expansión

Aunque se nos termina el primaveral mes de mayo, aquí estamos puntuales como cada inicio de semana, para traeros el listado con los videojuegos que se lanzarán entre el 26 y el 30 de este mes. Una combinación de nombres conocidos y propuestas de corte más independiente que llegarán a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch y móviles.

Entre los títulos más esperados destaca ‘Elden Ring: Nightreign’, la expansión del popular RPG de FromSoftware, que llega este 30 de mayo. También tenemos el regreso de la conducción de alto octanaje de la licencia oficial del campeonato del mundo con ‘F1 25’, que se acompaña de propuestas tan llamativas como ‘Copycat’, ‘Void War’ o ‘Pipistrello and the Cursed Yoyo’, y simuladores de todo tipo, desde concesionarios hasta grafiteros. Aquí tienes la lista con todas las fechas y plataformas:

26 de mayo

'Section 13' (PS5, Xbox Series, PC)

27 de mayo

'Oddsparks: An Automation Adventure' (PS5, Xbox Series, PC)

'Cattle Country' (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

'Small Spaces' (PC)

28 de mayo

'to a T' (PS5, Xbox, PC)

'As We Descend' (PC)

'Pipistrello and the Cursed Yoyo' (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC)

Una aventura de acción en 2D con regusto a clásico que nos presenta a Pipistrello, un joven héroe que hereda un misterioso yo-yo maldito. Combinando combates con puzles y plataformas, el juego entra por los ojos gracias a unos gráficos realizados a mano, mecánicas de rebote y lanzamiento, con un tono humorístico que recuerda a clásicos de la era 16-bit.

29 de mayo

'Fuga: Melodies of Steel 3' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

'Spray Paint Simulator' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

'Scar-Lead Salvation' (PS5, PS4, PC)

'Nice Day for Fishing' (PS5, Switch, PC)

'Islands & Trains' (PC)

'Car Dealer Simulator' (PC)

'Copycat' (PS5, Xbox Series)

Se trata de una aventura narrativa en la que una joven debe enfrentarse a la llegada de un misterioso gato idéntico al suyo. Este juego mezcla elementos de drama personal y una atmósfera melancólica con tintes mágicos destinada a aquellos que disfrutan de historias introspectivas y con trasfondo emocional.

30 de mayo

'Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends' (PS5, Xbox Series, PC)

'Elden Ring: Nightreign' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

El DLC más esperado del año por fin aterriza, expandiendo el universo de ‘Elden Ring’ con una historia oscura, nuevas zonas y enemigos aún más peligrosos. Ya es hora de demostrar para qué te han servido las semanas que llevas preparando builds y reforzando a tu personaje para afrontar la nueva línea.

'Lost Soul Aside' (PC, PS5)

'Void War' (PC)

'F1 25' (PS5, Xbox Series, PC)

La nueva entrega del campeonato oficial de Fórmula 1 promete mejoras en el control, físicas aún más refinadas y nuevas funciones para el modo carrera. Como puedes imaginar incluye la temporada 2025 con actualizaciones en base al calendario real, además de multijugador online y soporte para eSports. El realismo visual y el comportamiento de los monoplazas siguen siendo su gran baza.

Semana de lanzamientos

¿Qué opinas de los juegos que llegan esta semana? ¿Estás contando los días para lanzarte de nuevo al mundo de ‘Elden Ring’? ¿O prefieres montar tu propio concesionario en ‘Car Dealer Simulator’? Como siempre, hay para todos.

