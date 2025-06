Novedades cómic y manga para junio de 2025: Las lecturas que no debes perderte este mes.

Junio llega con una agenda bien surtida para aquellos que disfrutan del cómic en todas sus formas. Superman se convierte en el protagonista indiscutible del mes con reediciones y sorpresas que viajan desde los años 50 hasta el corazón de Granada, pasando por los grandes nombres de su historia editorial.

Sin embargo, las estanterías no se quedan solo con historias de DC. Su contraparte de Marvel presenta nuevos caminos para Lobezno y un evento que pone a los héroes frente a un escenario dominado por el Doctor Muerte. Desde Valiant, llegan relatos de reinicio y orígenes renovados, mientras el cómic europeo apuesta por historias de identidad y cambio con títulos como ‘El caso David Zimmerman’. Como es habitual, los mangas también amplían su catálogo con licencias nuevas y las series habituales, que continúan llegando a buen ritmo. Sin duda, un mes que invita a leer y descubrir historias de todos los géneros. Sin más dilación, aquí tienes las novedades más importantes en cómic y manga de junio de 2025.

5 de junio

‘The Brave & The Bold: Batman Blanco y negro’ (Panini Cómics)'Batman: Fuera de órbita’ (Panini Cómics)

'Superman en los 50′ (Panini Cómics)

'Superman en los 50′ (Panini Cómics). / Elsotanoperdido

Panini Cómics lanza una recopilación de historias de Superman publicadas durante la década de 1950, una etapa que refleja el optimismo y la imaginación de la época. Este volumen incluye relatos emblemáticos como la primera aparición de Brainiac y la Fortaleza de la Soledad, ofreciendo una visión del superhéroe en un periodo de transformación cultural y editorial.

‘Un mundo bajo muerte’ #1 (Panini Cómics)

‘Un mundo bajo muerte’ #1 (Panini Cómics) / Elsotanoperdido

En esta serie de nueve entregas, el Doctor Muerte se proclama emperador del mundo, alterando el equilibrio global. Los héroes de Marvel deben enfrentarse a esta nueva realidad y buscar una forma de restaurar el orden. Con guion de Ryan North y arte de R.B. Silva, la historia plantea una crisis de escala global dentro del universo Marvel.

‘Lobezno’ #1 (Panini Cómics)

‘Tormenta’ #1 (Panini Cómics)

‘Mística’ (Panini Cómics)

‘Himeno no quiere ser una princesa’ (Moztros)

‘El caso David Zimmerman’ (Astiberri)

‘El caso David Zimmerman’ (Astiberri). / Elsotanoperdido

David Zimmerman, un fotógrafo parisino reservado, experimenta un cambio radical en su vida tras una fiesta de Nochevieja, despertando en el cuerpo de una mujer desconocida. Esta novela gráfica de Arthur y Lucas Harari explora temas de identidad y transformación personal en un contexto contemporáneo.

6 de junio

‘El perrito de Van Gogh’ (Norma Editorial)

‘Okinawa’ (Norma Editorial)

‘Sotus’ #1 (Norma Editorial)

‘Bluer than love’ #1 (Norma Editorial)

11 de junio

‘Newburn’ #1 (Planeta Cómic)

‘Astro City’ #2 (Planeta Cómic)

‘No puedo ser solo tu amigo’ #1 (Planeta Manga)

12 de junio

‘All In Nightwing’ #1 (Panini Cómics)

‘All In Harley Quinn’ #1 (Panini Cómics)

‘All In Catwoman’ #1 (Panini Cómics)

‘Emperador Muerte: La historia original’ (Panini Cómics)

‘Valiant Orígenes: X-O Manowar’ (Moztros)

‘Fellini en Roma’ (Astiberri)

‘Insectópolis’ (Astiberri)

‘Una posibilidad’ (Astiberri)

‘Astro royale’ #1 (Distrito Manga)

18 de junio

‘The good asian’ (Planeta Cómic)

‘The Walking Dead’ #2 (Planeta Cómic)

‘Spawn: El despertar de Lord Vampiro’ (Planeta Cómic)

‘Nosferatu’ (Planeta Cómic)

19 de junio

‘Amanecer de DC: Green Lantern’ #1 (Panini Cómics)

‘Amanecer de DC: Power Girl’ #1 (Panini Cómics)

‘Marvel Saga: El viejo Logan’ (Panini Cómics)

'Henshin’ (Astiberri)

‘Beck 13′ (Distrito Manga)

20 de junio

‘Viaje al centro de la tierra’ (Norma Editorial)

‘Sin City’ #1 (Norma Editorial)

‘Pigalle, 1950′ (Norma Editorial)

‘Elrow Orígenes’ (Norma Editorial)

'Spectregraph’ (Norma Editorial)

‘Miss Truesdale y la caída de Hiperbórea’ (Norma Editorial)

25 de junio

‘Lonely receiver’ (Planeta Cómic)

‘Gundam The Origin’ (Planeta Manga)

26 de junio

‘Superman en Granada’ (Panini Cómics)

‘Superman en Granada’ (Panini Cómics). / Elsotanoperdido

En esta historia, el hombre de acero llega a Granada tras evitar una catástrofe, encontrándose sin poderes y buscando recuperarse en la ciudad andaluza. Con guion de Alejandro Sánchez y dibujo de Jorge Jiménez, el relato presenta una faceta más humana del personaje, interactuando con el entorno y la cultura local.

‘Superman: El mundo’ (Panini Cómics)

‘DC Finest: Legión de superhéroes’ (Panini Cómics)

‘Biblioteca Superman’ #1 (Panini Cómics)

‘DC Must Have: All Star Superman’ (Panini Cómics)

‘Spider-Man: Traje negro y sangre’ (Panini Cómics)

‘Tu amigo y vecino Spider-Man’ #1 (Panini Cómics)

‘Cyberpunk 2077: Kickdown’ (Panini Cómics)

‘Shibatarian’ #1 (Panini Cómics)

‘Godzilla: 70 aniversario’ (Moztros)

‘Su olor después de la lluvia’ (Astiberri)

Lecturas al sol

Como puedes comprobar el mes se presenta movido. Ahora es cuestión de dejarse llevar, dejar que cada portada haga su trabajo y ver cuál termina entre tus lecturas urgentes. Nos vemos el mes que viene.