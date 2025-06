Una gran cantidad de anuncios y grandes retornos marcan un State of Play con muy buen ritmo.

El recién clausurado State of Play de junio 2025 ha sido el marco elegido para presentar las novedades y actualizar la información sobre los juegos que llegarán a la familia PlayStation en los próximos meses, con algunas sorpresas como ‘Marvel Tokon Fighting Souls’, apariciones importantes como ‘007 First Light’ o el regreso de ‘Pragmata’ de Capcom.

El ritmo del evento fue, en general, bueno, al igual que la variedad de títulos presentados. Lamentablemente, los juegos first-party de Sony siguieron ausentes (salvo la breve presencia de ‘Ghost of Yōtei’). Pero vamos con todo lo presentado. Aquí tienes condensados todos los anuncios del evento y las novedades para PS5 que marcarán los próximos meses.

El regreso de Suda 51

El evento abrió con un tráiler de ‘Lumines Arise’, que llegará a PS5 y PlayStation VR2 en otoño de 2025. Habrá demo a finales de verano. Con gameplay capturado en PS5 Pro y fecha fijada para 2026, ‘Pragmata’ de Capcom por fin regresa a la escena. Vistas de la Tierra desde la superficie lunar, peleas de robots y las interacciones entre los dos protagonistas son los elementos principales del vídeo.

Pragmata - First Contact Trailer

Después llegó el turno de ‘Romeo is a Dead Man’. Al principio parecía una caricatura disparatada de los 90, pero en realidad nos encontramos ante el nuevo juego de Suda 51. Monstruos hambrientos que matar con armas de fuego y cuchillas de energía serán el pan de cada día en 2026, cuando el juego llegue a PS5.

Romeo is a Dead Man - Announce Trailer

El inquietante Japón de los 60 de ‘Silent Hill f’ volvió a dejarse ver. En el nuevo material distribuido, su joven protagonista, acusada de traición se enfrenta a todo tipo de monstruosidades en escenas de combate, en las que empuña el tradicional tubo de plomo. El juego llegará a PS5 el 25 de septiembre de 2025.

Silent Hill f - Release Date Trailer

Tras un profundo repaso a las habilidades ofensivas de los protagonistas de ‘Bloodstained The Scarlet Engagement’, que llegará en 2026, fue el turno de ‘Digimon Story Time Stranger’, que se lanzará el 3 de octubre de 2025. Unos días antes, el 30 de septiembre, ‘Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles’ también llegará al mercado, marcando el regreso de un clásico de los videojuegos.

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles - Announcement Trailer

Después pasamos a ‘Baby Steps’, donde, como confirma el tráiler, jugaremos como su torpe protagonista a partir del 8 de septiembre. También pudimos ver ‘Hirogami’, la aventura de acción en la que podemos transformarnos en animales de papel para aprovechar sus peculiares habilidades, se lanzará el 3 de septiembre, mientras que dos días después, el 5 de septiembre, será el turno de ‘Everybody's Golf Hot Shots’.

Hirogami - Trailer

Tras un tráiler centrado en la acción pixelada de ‘Ninja Gaiden Ragebound’, de los creadores de ‘Blasphemous’, y un nuevo vídeo con las arduas subidas de ‘Cairn’, con demo prevista para el 5 de junio, State of Play entró en su segunda mitad con un ojo puesto en el pasado.

Cairn - Release Date

007 First Light y el nuevo juego de lucha de Marvel

‘Mortal Kombat Legacy Collection’, una recopilación de clásicos que incluye netcode de reversión para jugar en línea, llegará a PS5 y PS4 en 2025. Este fue el momento perfecto para presentar ‘Project Defiant’, el primer joystick de lucha inalámbrico de Sony para PS5 y PC.

Project Defiant - Wireless Fight Stick – Teaser

Un nuevo tráiler de ‘Metal Gear Solid Delta Snake Eater’ ofreció un buen repaso a los enfrentamientos contra jefes del remake, antes de dar paso a las intensas batallas de ‘Nioh 3’. El combate del juego se verá reforzado por el estilo ninja y parece que se permitirá recorrer mapas más abiertos que en el pasado. El lanzamiento está previsto para principios de 2026, pero una demo estará disponible el 5 de junio.

Nioh 3 - Announcement Trailer

Después de las obras maestras basadas en auriculares de ‘Thief VR Legacy’, que llegará a PSVR 2 en 2025, y las batallas de ‘Tides of Tomorrow’, previsto para el 24 de febrero de 2026, Astro Bot regresó a escena. Cinco niveles de desafío gratuitos llegarán en junio con más bots para salvar, incluido Atsu de ‘Ghost of Yōtei’.

Thief VR: Legacy of Shadow - Reveal Trailer

Las aventuras piratas de ‘Sea of Remnants’, previstas para 2026, precedieron a los anuncios del catálogo de juegos de PlayStation Plus. El 17 de junio será el turno de ‘FBC Firebreak’, ambientado en el mundo de ‘Control’ de Remedy, mientras que el 19 de agosto llegará ‘Sword of the Sea’. En los próximos meses, el catálogo de clásicos se ampliará con títulos como ‘Deus Ex’ para PS2, ‘Twisted Metal 3 y 4’ y los legendarios ‘Resident Evil 2 y 3’ originales.

Sword of the Sea - Launch Date

Por fin llegó el momento de ver en acción al joven James Bond de IO Interactive, protagonista absoluto de ‘007 First Light’. El tráiler mostró escenas de conducción, infiltración y disparos. Pronto veremos más sobre esta producción. Por su parte, ‘Ghost of Yōtei’ de Sucker Punch apareció brevemente para anunciar que el próximo mes el juego tendrá un evento propio en el que se descubrirán las líneas maestras de la secuela.

007 First Light - Announcement Trailer

La sorpresa final vino de la mano de PlayStation, Marvel Games y Arc System Works. ‘Tokon Fighting Souls’ es un juego de lucha que resulta técnico, colorido y elegante, centrado en personajes de Marvel como Spider-Man, Capitán América, Ghost Rider y Starlord, con una peculiaridad: la estética de estos héroes y villanos se ha enriquecido con un toque japonés. Por ejemplo, la armadura de Iron Man adopta un aire de mecha de anime. Más detalles sobre ‘Tokon Fighting Souls’, que llegará a PS5 y PC en 2026, se revelarán en los próximos meses.

Ghost of Yotei - Announcement Trailer

El State of Play de junio deja sensaciones mixtas. La variedad de propuestas y algunos regresos inesperados mantienen muy alto el interés, pero la ausencia de grandes títulos propios de PlayStation sigue siendo la asignatura pendiente de los últimos meses. En cualquier caso, seguiremos atentos a las próximas novedades para PS5 y al nuevo State of Play dedicado a ‘Ghost of Yōtei’.