Lanzamientos de videojuegos de la semana: de la ciencia ficción de 'Dune: Awakening' a la acción prometedora de 'MindsEye'

Comienza una nueva semana y puntuales a la cita ya hemos preparado la lista de juegos que se lanzarán entre el 9 y el 13 de junio. Llegarán nuevos títulos a Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, móviles y PC, incluyendo lanzamientos de títulos más famosos y también de los menos conocidos.

Entre lo más destacado de esta semana se encuentra la llegada de la esperada adaptación del universo de ciencia ficción ‘Dune: Awakening’; ‘Stellar Blade’ para PC, un frenético juego de acción desarrollado por Shift Up, disponible solo para PS5; y ‘MindsEye’, un thriller de Leslie Benzies, antiguo productor de la franquicia ‘GTA’.

Pero no faltan otras propuestas tan interesantes como ‘Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition’, ‘Zombie Army VR’, ‘The Alters’, ‘Keeper's Toll’, ‘Star Trucker’, ‘Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic’ y ‘Memory Lost’, entre muchos otros.

10 de junio

-'Dune: Awakening' (PC)

El universo de ‘Dune’ da el salto a los MMO de supervivencia con una propuesta de mundo abierto situada en el legendario planeta Arrakis. La historia se ambienta en una línea temporal alternativa donde Paul Atreides nunca nació, y los jugadores compiten por el control de la especia enfrentándose a los peligros del desierto, las intrigas de las casas nobles y los ataques de gusanos gigantes.

Desarrollado por Funcom, el juego apuesta por la construcción de bases, la política entre jugadores y las batallas tanto cooperativas como competitivas, en un entorno persistente con miles de usuarios compartiendo el mismo mundo.

-'MindsEye' (PC, PS5, Xbox Series)

Desarrollado por Build A Rocket Boy, el nuevo estudio de Leslie Benzies (conocido por su etapa al frente de ‘GTA’), ‘MindsEye’ es un juego de acción y aventuras en tercera persona que nos traslada a la ciudad futurista de Redrock City. El protagonista, Jacob Díaz, es un exsoldado con un misterioso implante neuronal, obligado a descubrir los secretos de su pasado en una urbe dominada por la tecnología y la corrupción.

El título apuesta por una jugabilidad lineal y misiones cargadas de acción, junto a una narrativa cinematográfica que recuerda a los grandes clásicos del género. Además, incluye herramientas como Arcadia, que permite a los usuarios crear y compartir su propio contenido dentro del juego.

-'Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition' (PC, Xbox Series)

11 de junio

-'Stellar Blade' (PC)

Tras triunfar en PlayStation 5, ‘Stellar Blade’ llega a PC, ampliando el alcance de esta aventura de acción futurista. El juego sigue a EVE, una guerrera que desciende a una Tierra devastada por criaturas conocidas como Naytiba, en una misión para salvar a la humanidad de la extinción.

La propuesta destaca por su sistema de combate ágil y exigente, un apartado visual muy cuidado y una narrativa que va creciendo a medida que se exploran entornos postapocalípticos y se derrotan jefes. Además de las misiones principales, el título ofrece actividades secundarias y personalización, invitando al jugador a mejorar sus habilidades y armamento para afrontar los retos más duros.

-'Keeper’s Toll' (Xbox One, Xbox Series, PC, PS4, PS5)

-'Star Trucker' (PS5)

12 de junio

-'Zombie Army VR' (PS VR2/PS5, PC, Meta Quest)

-'Memory Lost' (Xbox Series, PS5)

-'Ertugrul of Ulukayin' (PC)

-'Heroes of Valor' (PC)

-'Chained Backrooms' (PC)

13 de junio

-'The Alters' (PC, PS5, Xbox Series)

-'Loot Line' (PC)

-'Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic' (PS5, PC)

‘Secret of the Mimic’ es el nombre de la siguiente franquicia de terror. Este capítulo nos llevará hasta la casa de Disfraces Murray, donde te esperan sustos y puzles mientras los jugadores intentan sobrevivir a las amenazas animatrónicas.

¿Qué opinas de los juegos que llegan esta semana? ¿Estás contando los días para lanzarte a las arenas de Dune? ¿O prefieres probar de primera mano lo nuevo de Leslie Benzies? Como siempre, hay para todos los gustos.