‘Final Fantasy Tactics’ debutó en 1997 para PlayStation y pronto se ganó el favor de un público que, en aquellos años, andaba enamorado de los juegos de rol tácticos. Este spin-off de la saga desarrollada por SquareSoft ofrecía combates por turnos y una narrativa política que le valió tanto elogios de la crítica, como un buen número de ventas. Su éxito dio pie a entregas posteriores, como ‘Tactics Advance’ en Game Boy Advance y una versión mejorada para PSP en 2007, denominada ‘The War of the Lions’. A partir de ahí, la franquicia entró a formar parte del limbo de los clásicos olvidados.

El anuncio

Tras años de rumores, Square Enix finalmente ha confirmado que ‘Final Fantasy Tactics’ regresará en la forma de un remake/remasterización que lleva marcado el subtítulo ‘The Ivalice Chronicles’. El anuncio se produjo durante el reciente evento State of Play, con planes de lanzamiento incluidos para el 30 de septiembre de este mismo año en PS5, PS4, Switch, Switch 2, Xbox Series y PC.

Quién nos iba a decir que una de las sagas más queridas de Square Enix iba a necesitar décadas para regresar. Como puedes imaginar el anuncio de ‘Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles’ ha desatado no pocas expectativas entre los seguidores de los RPG tácticos, pero la historia que esconde este regreso es casi más interesante que el propio juego. Todo por un despiste que, por desgracia, parece más común de lo que imaginamos.

La paradoja del largo camino de Final Fantasy Tactics y el problema del código fuente. / Elsotanoperdido

Unos años atrás….

Todo se explica con la confesión de Kazutoyo Maehiro, director de la remasterización, que relata cómo en aquellos tiempos la gestión de archivos era casi una lotería. “Los datos de desarrollo y el código fuente del juego original ya no existían”, admitía recientemente. No es que alguien los escondiera bajo llave o los dejara olvidados, directamente nadie los guardó. Los métodos de la época implicaban sobrescribir archivos para lanzar las versiones localizadas y, una vez terminado el trabajo, nadie pensaba en que se pudieran aprovechar más adelante.

La ausencia de parches, actualizaciones y servidores en la nube tampoco ayudaban. Si había que elegir entre guardar espacio y conservar archivos antiguos, la respuesta siempre pasaba por reciclar. Así que cuando Square Enix decidió relanzar el clásico, se encontró con el peor escenario posible.

Reconstrucción artesanal

¿Cómo se resuelve algo así? Según Maehiro, con tanta paciencia como trabajo. “Tuvimos que analizar distintas versiones del juego y reconstruir el original prácticamente a mano. En algunos casos, nos tocó jugar y deducir por intuición cómo funcionaba el código”, explica entre risas. A este trabajo hay que sumar los complementos de nuevo desarrollo, funciones actualizadas y la presión por cumplir con el calendario. Todo ello mientras el equipo, como quien dice, tiene que reconstruir el programa sobre la marcha.

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles – Trailer

No es un caso aislado

El error de Square Enix no es único. Uno de los más socorridos tiene como protagonista a Konami con la ‘Silent Hill HD Collection’ en 2012, que al buscar el código fuente original, solo encontraron versiones inacabadas de los juegos principales. El resultado fue una compilación repleta de bugs, errores y un funcionamiento errático que demostró como la falta de previsión puede destrozar cualquier intento de recuperación. Pero otras compañías han pasado por situaciones parecidas, como Capcom con ‘Mega Man’ o incluso SEGA con viejos títulos de ‘Sonic’, que forzaron a sus equipos a “reconstruir” títulos clásicos con más recuerdos personales que material real.

¿Saldrá bien?

Parece que, en esta ocasión, el trabajo artesanal estará a la altura de lo esperado con un ‘Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles’ que, por fin, tiene luz verde. Como has podido comprobar su desarrollo está siendo lo más parecido a una odisea, pero es el resultado de no rendirse y de aprender (aunque sea a la fuerza) a cuidar el legado digital. A veces, todo depende de que alguien guarde bien los papeles en el día a día.