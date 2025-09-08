Hollow Knight Silksong: Guía de juego con trucos y consejos para sobrevivir en Pharloom

Tras una espera larga ‘Hollow Knight: Silksong’ está disponible y Hornet ya ha comenzado su complicada ascensión en un exigente mundo vertical, lleno de peligros y secciones dispuestas a exprimir tus habilidades. Aunque la fórmula conserva gran parte de los elementos del primer título, hay cambios en el ritmo, mecánicas y progresión que conviene tener en cuenta antes de empezar. Por suerte estás en el sitio acertado, porque aquí recopilamos una serie de recomendaciones que te pueden hacer más llevadera la aventura.

Orientarse sin mapa

Los primeros pasos en ‘Silksong’ pueden resultar confusos porque, a diferencia de otros juegos, el mapa no está disponible de inicio. Esto no es un descuido y forma parte del diseño. Para desbloquearlo, hay que dar con Shakra la cartógrafa. Encontrarla debería ser una prioridad, ya que sus pergaminos y utensilios facilitan mucho la progresión. Por esto mismo conviene ahorrar Rosarios, la moneda principal del juego, porque además de mapas también ofrece herramientas como la brújula, marcadores y accesorios que nos serán de ayuda a medida que el viaje se complique.

De rosarios y fragmentos

La economía de ‘Hollow Knight: Silksong’ gira en torno a dos elementos principales. Por un lado, están los “Fragmentos de Caparazón”, piezas grises que tienen relación con la creación y que no se usan hasta más adelante. Por otro, los “Rosarios”, esferas rojas que empiezan a aparecer tras superar la primera sección. Estos son elementos vitales desde el principio porque son los que te permiten comprar objetos de utilidad inmediata. Una buena manera de empezar puede ser ir derrotando enemigos básicos en bucle para acumularlos. Salir de un área y regresar reinicia los rivales, de modo que con un poco de paciencia se puede reunir un buen fondo para las primeras compras.

Cuando encuentres a Shakra verás que su inventario es bastante caro. El mapa, la brújula y la pluma cuestan bastantes Rosarios, pero conviene priorizarlos sobre cualquier otra compra. Hacer ese esfuerzo inicial te ahorrará muchos problemas más adelante.

¿Dónde invertir Rosarios en las primeras horas?

Mapa, brújula y pluma en cuanto encuentres a Shakra.

Primeros fragmentos de máscara localizables alrededor del poblado y de los encargos tempranos.

Alguna herramienta que mejore la movilidad y salud.

Recuerda guardar un fondo para viajes rápidos y puertas de pago.

Herramientas y personalización

Las primeras herramientas empiezan a aparecer muy pronto, objetos que modifican habilidades o añaden ventajas específicas. Se equipan en los bancos y algunas aumentan los recursos obtenidos, otras alteran los patrones de ataque o mejoran la movilidad. Revisar regularmente el inventario y probar combinaciones también es parte del aprendizaje.

Muerte y recuperación

El sistema de penalización al morir recuerda al del primer juego e inevitablemente a los títulos tipo “Souls”. Es decir, si Hornet cae en combate, perderá todos los Rosarios acumulados. Sin embargo, no hay que alarmarse, ya que es posible recuperarlos regresando al lugar exacto de la caída. Allí aparecerá un capullo blanco que, al golpearlo, devuelve los recursos perdidos. El riesgo surge si caes de nuevo antes de llegar a él, ya que en ese caso se perderán definitivamente.

El ataque aéreo

Entre las novedades mecánicas de la secuela está el movimiento descendente de Hornet. Si se salta y se ataca hacia abajo en diagonal, se ejecuta una técnica que inflige daño y provoca un rebote. Esto permite usar enemigos como trampolín para alcanzar plataformas elevadas o impulsarse sobre ciertos objetos del escenario. Dedicar algo de tiempo a controlar este recurso te permitirá ampliar la movilidad y acceder a zonas con un acceso más complicado.

Mirar antes de saltar

En este sentido, dentro de ‘Silksong’ es habitual encontrar salientes que terminan en el vacío y saltar sin mirar puede suponer caer sobre enemigos, pinchos o lava. Para evitarlo, existe una opción tan sencilla como mover el joystick derecho que permite a Hornet dirigir la mirada hacia arriba o hacia abajo, desplazando la cámara y ofreciendo una vista parcial de lo que hay más allá. No siempre resuelve el asunto, pero en muchas ocasiones evita errores graves y caídas inoportunas.

Administrar la seda

Como ya sabes, la barra de Seda, situada bajo el indicador de vida, es otro de los elementos que es necesario controlar en ‘Silksong’. Se recarga golpeando a los enemigos y sirve tanto para curarse como para ejecutar habilidades especiales. La curación devuelve máscaras de salud y a diferencia de otros juegos, puede realizarse incluso en el aire. Aprender a dosificar este recurso es fundamental, ya que gastar toda la Seda en ataques puede dejar a Hornet indefensa, mientras que abusar de la curación limita el acceso a movimientos ofensivos más potentes.

Muros falsos y personajes secundarios

La estructura del mapa está llena de pasajes ocultos tras muros que parecen sólidos. Atacar paredes sospechosas suele revelar accesos a salas secretas, cofres o fragmentos de vida extra. Es un detalle clásico de los metroidvania y aquí se aprovecha con frecuencia.

La narrativa propuesta por Team Cherry se transmite en gran medida a través de sus personajes secundarios. Hablar con ellos varias veces, escuchar sus canciones o seguir sus comentarios es fundamental para orientarse. Muchos PNJ (personajes no jugables) ofrecen pistas veladas sobre cómo avanzar, dónde encontrar objetos importantes o qué mecánicas se pueden aprovechar. A menudo, una conversación aparentemente trivial encierra el elemento necesario para progresar en un área complicada.

Cómo enfrentar a los jefes

Los combates contra jefes hay que plantearlos con serenidad, aunque ya os adelantamos que lo peor que se puede hacer es adoptar una actitud demasiado defensiva. El programa premia una agresividad contenida que anima a atacar con frecuencia para rellenar la barra de Seda, curarse más a menudo y, además, incluso aturdir al rival. Durante esos segundos de vulnerabilidad se abre un momento perfecto para infligir daño masivo. Alternar golpes rápidos con retiradas tácticas suele dar mejores resultados que esperar eternamente a una oportunidad clara.

Hollow Knight: Silksong – Tráiler

¿Es muy difícil Hollow Knight: Silksong?

Haciendo honor a su original, la secuela mantiene y amplía la exigencia de su predecesor, pero ofrece herramientas adicionales para que la curva de aprendizaje sea más llevadera. Con un poco de paciencia, observar el entorno y prestar atención a los recursos, la experiencia se transforma en un viaje donde cada pequeña victoria deja un intenso regusto a satisfacción. Hornet ahora es más ágil y poderosa, y esa evolución se refleja en cada mecánica del juego.