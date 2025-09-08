Lanzamientos de videojuegos de la semana: Borderlands 4 y EA Sports NHL 26 se encargan del inicio de curso

Ya estamos aquí de nuevo para repasar la lista de juegos que se lanzarán entre el 8 y el 12 de septiembre de 2025. Comenzamos como marca la tradición, enumerando los estrenos más destacados para Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dispositivos móviles y PC, incluyendo tanto los nombres más esperados como algunas propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

El estreno más relevante de los próximos días recae en la llegada de ‘Borderlands 4’ el 12 de septiembre para consolas y PC. Otro éxito deportivo que nos visita una temporada más es ‘NHL 26’, el nuevo episodio del juego de hockey sobre hielo de Electronic Arts, que también se estrena en la misma fecha. Del mismo modo se espera la primera expansión de ‘Kingdom Come: Deliverance 2’ junto a otros proyectos tan atractivos como ‘Gloomy Eyes’, ‘Firefighting Simulator: Ignite’ y ‘Shape of Dreams’, entre muchos otros. Consulta la lista completa con las plataformas y fechas en las que estarán disponibles, a continuación.

8 de septiembre

‘Star Fire: Eternal Cycle’ (PC)

9 de septiembre

‘Firefighting Simulator: Ignite’ (PC)

‘Little Problems: A Cozy Detective Game’ (PC)

‘Candy Shop Simulator’ (PC)

‘Kingdom Come: Deliverance 2 Legacy of the Forge’ – DLC (PS5, Xbox Series, PC)

10 de septiembre

‘Garfield Kart 2: All You Can Drift’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

‘Star Birds’ (PC)

‘Katanaut’ (PC)

‘Karma: The Dark World’ (Xbox Series)

11 de septiembre

‘Shape of Dreams’ (PC)

‘Dungeons of Eternity’ (PC/SteamVR)

‘Baki Hanma: Blood Arena’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

12 de septiembre

‘Roman Sands RE:Build’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

‘Gloomy Eyes’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

‘Chrono Gear: Warden of Time’ (PC)

‘EA Sports NHL 26’ (PS5, Xbox Series)

Disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con ediciones que incluyen acceso anticipado y extras de reserva, la nueva entrega de la serie deportiva desarrollada por EA Vancouver incorpora ICE-Q 2.0 alimentado por datos NHL EDGE, una remodelación del modo Be a Pro y actualizaciones en HUT Seasons.

En lo jugable ofrece controles revisados para mejorar el manejo del puck y partidos más realistas, además de una presentación audiovisual cuidada y modos ampliados pensados para reunir a jugadores de distintos perfiles. ‘NHL 26’ pretende ofrecer una experiencia de hielo aún más precisa y competitiva que en entregas anteriores.

NHL 26 – Gameplay

‘Borderlands 4’ (PS5, Xbox Series, PC)

Con lanzamiento en PC, PS5 y Xbox Series X|S ‘Borderlands 4’ es el nuevo juego de la franquicia de Gearbox Software. También contará con una versión para Switch 2 que llegará el 3 de octubre, en formato físico y digital. La entrega aparece más de cinco años después de ‘Borderlands 3’ y se presenta como un shooter de saqueo extremo, aún más alocado y extravagante que sus predecesores.

La entrega nos llevará hasta Kairos, donde un nuevo grupo de buscacámaras deberá frenar a un dictador desquiciado. El juego apuesta por la ironía en los diálogos, un reparto con personalidad, un arsenal disparatado y mapas muy trabajados. Según 2K es la entrega de la franquicia más grande hasta la fecha.

Borderlands 4 - Launch Week Trailer

De vuelta a la rutina

Aunque poco a poco vamos dejando atrás el verano y regresamos a la rutina, seguro que hay alguno de estos lanzamientos que te apetece probar estos días. La próxima semana volveremos con más novedades y recomendaciones para seguir disfrutando con el mando en la mano.