Cuenta atrás para el comienzo de la LEC Finals y la LEC XPO este fin de semana en Madrid

Madrid se erige epicentro de los eSports con las finales de verano de la LEC 2025 en la Caja Mágica. El teatro de operaciones está listo para el cierre del split y la ciudad suma además la LEC XPO en Plaza de España, un encuentro abierto y gratuito donde no faltarán actividades relacionadas con ‘League of Legends’, ‘Teamfight Tactics’, ‘2XKO’ y ‘Riftbound’ durante todo el sábado y el domingo.

Un gran evento de carácter internacional

No es la primera vez que la capital se convierte en punto de referencia de un evento de estas características. En 2018 el Palacio de Vistalegre ya llenó sus gradas con las finales europeas y en 2019 repitió como sede de cuartos y semifinales del Mundial, dos citas que reforzaron la relación entre Riot y la afición española. Desde entonces el vínculo se ha mantenido con presencia constante de equipos nacionales en la élite.

LEC Finals y la LEC XPO / .

El recorrido de los clubes españoles ha sido consistente. MAD Lions levantó títulos europeos en 2021 y 2023 con Javier Prades “Elyoya” en un papel determinante. GIANTX y Team Heretics también se han ganado su sitio en grandes plazas internacionales, empujados por una grada que no falla cada vez que toca competir.

En KOI esperan doblete

La temporada actual tiene un aliciente extra. Tras conquistar el split de primavera, Movistar KOI llega a Madrid con la posibilidad de firmar doblete. Jugar en casa, con la Caja Mágica llena de seguidores locales y visitantes, convierte el fin de semana en una oportunidad tanto para el club como para la escena nacional. “Es algo que pone la piel de gallina”, admite Edgar Medina, Country Manager de Iberia e Italia, al referirse al ambiente que se espera en las gradas.

La LEC XPO suma un plan paralelo en pleno centro. Plaza España se transformará en un punto de encuentro gratuito con zonas de juego, actividades y contenidos de sus universos más conocidos. El objetivo pasa por acercar los títulos de Riot a todo tipo de público, con propuestas participativas y espacios pensados para vivir la jornada más allá del pabellón.

El campeonato

Madrid se prepara para un fin de semana completo. La competición decidirá al campeón del verano en la Caja Mágica y la XPO acercará la cultura del videojuego a la calle. Más allá del resultado, la ciudad vuelve a demostrar que sabe responder a este tipo de retos, en parte, también gracias a una afición tan agradecida como entregada desde la primera hasta la última partida.