Juego de terror
'Halloween' confirma planes de estreno: Michael Myers llegará a PS5, Xbox Series y PC el próximo 2026
Terror y sigilo con estructura asimétrica con gestión de recursos, rescate de vecinos y habilidades para asesinos y civiles
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Un mes después de su anuncio, el título para un jugador y multijugador basado en la película de 1978 'La noche de Halloween' ha revelado su jugabilidad y fecha de lanzamiento. Llegará el 8 de septiembre de 2026 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, según anunciaron IllFonic y Gun Interactive.
Terror asimétrico
Como Michael, tu objetivo es encontrar, acechar y matar a los residentes de Haddonfield antes de que termine la noche de Halloween. Mientras el asesino acecha en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar, los PNJ del pueblo continuarán con sus rutinas cotidianas, según IllFonic.
En este papel, los jugadores pueden emplear las habilidades de Michael Myers para sorprender a sus objetivos, incluida Shape Jump (Salto de Sombra), que permite desplazarse por el mapa sin ser visto y atacar por sorpresa.
El papel de los civiles
Además de poder jugar como Michael Myers, los jugadores también podrán encarnar otros personajes para intentar detenerlo. Los héroes de Haddonfield pueden alertar a su entorno de la presencia de Michael, convencer a PNJ para que avisen a las autoridades y reunir armas y objetos que ayuden a combatirlo.
Con el equipo adecuado y breves interacciones, incluso es posible pedir a los lugareños que te sigan a distintos puntos del mapa, incluida una vía de escape facilitada por la policía.
Halloween Gameplay + Release Date Trailer
Michael inmortal
Si buscas combatir el mal, conviene recordar que, aunque es posible derrotar temporalmente a Michael para ganar tiempo, no puede ser eliminado. Con suficiente presencia policial, puede ser detenido. El juego tiene su fecha de lanzamiento confirmada para el 8 de septiembre de 2026 en PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam y Epic Games Store).
