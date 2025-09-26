La LEC aterriza en la capital este fin de semana (26–28 de septiembre) con tres jornadas seguidas en la Caja Mágica, pista central con unas 12.000 plazas y montaje preparado para grandes citas. Madrid vuelve a recibir un gran torneo de ‘League of Legends’ con público viajando desde media Europa y mucha afición local con ganas de competición de altos vuelos.

Apoyo de la afición

La cita llega con un valor añadido para la grada. Movistar KOI compite en casa después del título de primavera y quiere cerrar el verano con otra copa ante su gente. G2 Esports aparece en la última jornada, acostumbrado a gestionar eliminatorias largas. Fnatic mantiene su carácter competitivo de siempre y Karmine Corp llega con un bloque que responde bien cuando el rival aprieta. La recompensa es alta, una plaza directa para Worlds 2025.

Horarios de los partidos

viernes — Karmine Corp vs Fnatic — 17.00 (puertas 15.00)

sábado — vencedor del viernes vs Movistar KOI — 17.00 (puertas 15.00)

domingo — vencedor del sábado vs G2 — 17.00 (puertas 15.00)

Horarios confirmados por la organización

A tener en cuenta en la batalla por la corona europea

Antes de cada partida, los equipos pasan por un draft con elección y bloqueo de campeones. Esa fase define el plan de cada quinteto. En el mapa, los objetivos neutrales suelen decidir la partida. Los dragones elementales dan mejoras de equipo y, tras cuatro, llega el alma de dragón. El Barón Nashor otorga una mejora que potencia al equipo y a los súbditos para empujar con máyor seguridad.

La visión se asegura con guardianes y guardianes de control, que permiten ver zonas y desactivar los del rival. En los minutos centrales, cuidar oleadas y llegar a tiempo a objetivos evita pérdidas de torres. Al derribar inhibidores aparecen súbditos mejorados y la victoria queda más cerca.

LEC Summer 2025 Madrid: horarios, partidos y donde ver las finales gratis / .

¿Dónde ver las finales de la LEC Summer 2025?

Con esas reglas sencillas es más fácil leer la serie desde la grada o desde casa, porque nos esperan tres tardes seguidas con un trofeo en juego y una ciudad volcada con el deporte electrónico. Si no has conseguido una de las preciadas entradas, te toca vivirlo desde la distancia, no está de más recordar que las jornadas comienzan a las 17.00 y puedes verlo en español en LVP por Twitch. También está la señal oficial en inglés en los canales de la LEC en Twitch, YouTube y TikTok, además de lolesports, donde se centraliza la emisión y se activan recompensas.