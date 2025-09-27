De lo local a lo digital: la revolución de la inteligencia artificial se abre paso en los municipios más pequeños

La transformación digital ya no es exclusiva de las grandes ciudades. Con ese propósito nace Digital-IA, un ambicioso proyecto coordinado por la Fundación ValgrAI (Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Intelligence) y respaldado por la Generalitat Valenciana a través de los fondos europeos Next Generation EU. El objetivo de este proyecto está centrado en acercar la Inteligencia Artificial y las habilidades digitales a los habitantes de municipios de menos de 20.000 habitantes que no estén bajo la influencia de un área urbana funcional.

Hasta junio de 2026, más de 17.000 personas de unos 300 municipios valencianos tendrán la oportunidad de acceder de manera gratuita a una oferta de formación diversa y adaptada a diferentes colectivos, con modalidades presenciales, virtuales y online.

Cursos presenciales: formación a pie de calle

Los cursos presenciales, impartidos en colaboración con Siena Educación, ya están disponibles y abarcan una amplia variedad de temáticas que buscan impactar de forma directa en la vida cotidiana de la ciudadanía:

Empleabilidad y emprendimiento con IA, Habilidades digitales e Inteligencia Artificial para población general con bajo nivel de CCDD, Habilidades digitales e Inteligencia Artificial para personas de la tercera edad, Inteligencia Artificial y autonomía digital para personas con discapacidad, Semana de la fantasía, Introducción a la Inteligencia Artificial para jóvenes, Inteligencia domesticada, IA y música en bandas locales. Herramientas, retos y futuro sonoro, Uso de herramientas de IA. Creatividad y seguridad, Aula viva primaria y Aula viva secundaria.

Cursos online: formación desde casa

De forma paralela, quienes prefieran aprender desde casa ya pueden inscribirse en los cursos online: “Inteligencia Artificial: conceptos básicos”, “Inteligencia Artificial para la Administración Pública” e “Impulsa tu carrera con Inteligencia Artificial: especialización práctica en marketing”.

Asimismo, muy pronto estarán disponibles nuevas ediciones online con expertos de referencia: “Introducción a la IA” e “IA: nivel intermedio” del profesor e investigador Miguel Cazorla; “Introducción a la IA para docentes” e “IA avanzada para docentes”, del profesor e investigador de la UPV, Jordi Linares.

“Digital-IA no es solo un conjunto de cursos, es una estrategia pública de inclusión digital con impacto real en el territorio”, afirma Ana Cidad, directora gerente de ValgrAI, quien subraya que el compromiso de ayuntamientos, asociaciones y entidades locales será clave para garantizar que el proyecto llegue al mayor número de personas posible.

La formación es gratuita, no requiere conocimientos previos y ofrece un certificado de finalización, lo que supone una ventaja real para la empleabilidad y la autonomía digital de los participantes.

Más información e inscripciones

Las personas interesadas en conocer el calendario de actividades, inscribirse o acceder al listado de municipios participantes pueden hacerlo a través de la web oficial del programa: https://digitalia.valgrai.eu/