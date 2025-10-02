Así quedan los precios de Xbox Game Pass en España tras la reordenación de planes
Essential 8,99, Premium 12,99 y Ultimate 26,99 euros con diferencias importantes en el catálogo, lanzamientos y recompensas
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
La evolución de Xbox Game Pass sugerida por sus directivos en las últimas semanas se materializa ahora con el anuncio de una subida en los precios del servicio de suscripción de la compañía de Redmond. Los planes se verán afectados por cambios, con modificaciones importantes en las suscripciones, nuevas bonificaciones y un aumento significativo en el precio del plan más completo, el modelo Ultimate.
Incremento de precios
Empecemos con la información confirmada por Microsoft: desde el miércoles 1 de octubre de 2025, el precio mensual de los planes Essential y Ultimate aumentará a 8,99 y 26,99 euros al mes, respectivamente, con un incremento del 50% en este último. Sin embargo, el plan Estándar actual se convertirá en Premium y se ofrecerá a 12,99 euros al mes. A continuación, tienes un resumen de las nuevas funciones y el contenido previsto para cada plan del nuevo Xbox Game Pass.
Xbox Game Pass Essential - 8,99 euros al mes
Más de 50 videojuegos accesibles
Juegos en la nube ilimitados
Acceso al modo multijugador en las consolas Xbox
Hasta 25 euros canjeables en Microsoft Store con puntos de recompensa
Xbox Game Pass Premium - 12,99 euros al mes
Más de 200 videojuegos accesibles
Nuevos juegos propios de Xbox disponibles dentro del año de su lanzamiento (con la excepción de Call of Duty, que está disponible desde el primer día)
Juegos en la nube ilimitados
Beneficios en el juego, incluidos los de Riot Games
Hasta 50 euros canjeables en Microsoft Store con puntos de recompensa
Xbox Game Pass Ultimate - 26,99 euros al mes
Más de 400 videojuegos accesibles
Más de 75 juegos nuevos disponibles desde el primer día cada año, incluidos juegos propios de Xbox
Fortnite Crew (a partir de noviembre), Ubisoft+ Classics y EA Play
Cloud Gaming ilimitado con mejoras de calidad
Beneficios en el juego, incluidos los de Riot Games
Hasta 100 euros para canjear en Microsoft Store con puntos de recompensa
Una revolución que tiene su coste
Microsoft llevaba semanas insinuando cambios en Xbox Game Pass y la subida de precios llega con la reordenación de planes y, previsiblemente, con la inminente llegada del próximo 'Call of Duty', un factor que podría haber impulsado el encarecimiento de la suscripción que incluye acceso a los juegos desde el primer día. Ahora solo falta comprobar cómo se lo tomarán los usuarios.
