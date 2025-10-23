Videojuegos
Así logra I Mother explorar el origen de la comunicación humana en clave de aventura
Inspirado en la investigación de la paleoantropóloga Genevieve von Petzinger, el juego prescinde del lenguaje escrito o hablado
Carlos de Ayala - Elsotanoperdido
La desarrolladora HellYeah! y la editora indie.io son las responsables de un proyecto independiente que acaba de aterrizar en Steam tras un esperanzador periodo de desarrollo. Se trata de ‘I Mother’, un juego de acción y aventuras ambientado en tiempos prehistóricos que prescinde del uso de lenguaje escrito o hablado.
Un juego de señales
La obra nos invita a experimentar el nacimiento de la comunicación humana utilizando símbolos, gestos y sonidos como formas de interpretar e interactuar con el entorno. El protagonismo recae en una mujer neandertal perdida en un entorno hostil, que debe sobrevivir cazando, buscando refugio y dando sentido a las señales de su entorno para encontrar el camino a casa.
Inspirado en la investigación de la paleoantropóloga Genevieve von Petzinger, ‘I Mother’ recrea símbolos reales hallados en yacimientos arqueológicos que datan entre el 35000 y el 10000 a. C., representando una de las primeras formas de comunicación de la humanidad. El juego anima a interpretar el significado de estos símbolos a su manera, haciendo que la aventura sea más personal y abierta a múltiples interpretaciones.
Espiritualidad primitiva
Además de indagar en el comportamiento humano y la evolución cognitiva, el juego presenta momentos de espiritualidad primitiva, con sueños y visiones que reflejan los miedos y emociones de la protagonista. Estos eventos oníricos influyen en su fuerza interior y su capacidad para superar las trabas que le esperan en el viaje.
I Mother - Launch Trailer
Sin lenguaje, pero con ritmos tribales
La banda sonora está compuesta por Paleowolf y combina tambores tribales, instrumentos de aire arcaico y voces rituales en su búsqueda de canalizar el pulso primitivo del mundo y subrayar las emociones de cada situación en una época anterior a las palabras, reforzando el ambiente prehistórico.
El diseño de sonido tiene un papel funcional. Al no existir mapa ni indicaciones textuales, la orientación depende de los sentidos (vista, sonido, olor y memoria). Determinados patrones ayudan a identificar recursos, refugios o peligros cercanos, de forma coherente con la idea de avanzar por instinto.
