Redes sociales
YouTube incorpora un temporizador para poner un límite diario al 'scroll' infinito de shorts
Los usuarios pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts, una vez alcanzado el límite, pausa el 'scroll' o la acción de desplazar un vídeo tras otro
EP
YouTube ha incorporado a la plataforma de vídeo un temporizador que permitirá gestionar el tiempo de visionado de los shorts, con el fin de ayudar a los usuarios a desconectar del 'scroll' infinito.
Los usuarios pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts, un nuevo ajuste de la aplicación de YouTube que, una vez alcanzado el límite, pausa el 'scroll' o la acción de desplazar un vídeo tras otro.
La pausa se acompaña de una notificación que información precisamente de que se ha alcanzado el tiempo establecido, pero puede quitarse, como informan desde TechCrunch.
Aunque el temporizador es una medida disuasoria que realmente no impide que los usuarios puedan seguir viendo vídeos, sí ofrece un momento de contacto con la realidad en medio del 'scroll' infinito, es decir, el consumo excesivo de shorts a consecuencia de su aparición automática en el 'feed'.
