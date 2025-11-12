Black Desert recibe cantidad de contenido en sus versiones Mobile y para consolas

Pearl Abyss ha anunciado una batería de actualizaciones tanto para ‘Black Desert Console’ como para ‘Black Desert Mobile’, que reciben una gran cantidad de contenido, misiones y elementos de juego. Pero abrimos fuego con las novedades relativas a la expansión “La Tierra del Alba Radiante: Seúl” de ‘Black Desert Mobile’, que incorpora cuatro nuevos relatos y cinco más a modo de extra, llevando la historia de La Tierra del Alba Radiante a un cierre con nuevos giros.

La Tierra del Alba Radiante

Seúl es una región culturalmente rica, inspirada en la dinastía Joseon, el último reino dinástico de Corea, que permite a los jugadores descubrir parte de la cultura y la mitología coreanas mientras viven la conclusión de la historia. La actualización incluye los relatos de El gran Bihyeong, el Niño vestido de azul, la historia de Seodong y el relato de Janghwa y Hongryeon. Estos relatos se basan en el folclore tradicional coreano, dando vida a leyendas y mitos dentro del juego.

Al completarlos todos podrás desbloquear cinco relatos extra, uno de los cuales narra la historia de Yeonhwa y su relación con la familia real. Como capítulo final de la historia se reúnen todas las pistas y conexiones de los relatos anteriores, culminando en un desenlace que ata los cabos principales.

Nuevos jefes del Santuario Oscuro

La actualización también introduce nuevos jefes del Santuario Oscuro: Bihyung (Cueva Deungryong), Janghwa y Hongryeon (Pantano de las flores sumergidas) y Jigwi (Aldea Motgol). Además, se ha añadido el nivel de dificultad Calamidad 6 para los jefes previamente lanzados (Samshin, Bulgasal y Uturi) que fueron presentados por primera vez en la actualización de julio.

Black Desert. / .

A la espera del Calpheon Ball 2025

El Calpheon Ball 2025 está a la vuelta de la esquina y se celebrará el sábado 13 de diciembre de 2025 a las 07:00 (hora de España peninsular). En este sentido, se podrá seguir el evento en directo a través de las líneas oficiales de ‘Black Desert Mobile’, donde Pearl Abyss revelará futuras actualizaciones.

Torneo de la Liga de Gremios

El Torneo de la Liga de Gremios continúa con los cuatro mejores gremios avanzando a las semifinales y la final el 16 de noviembre (domingo), tras las rondas preliminares y de cuartos celebradas el 9 de noviembre (domingo). Las semifinales y la final se retransmitirán en directo a través de sus canales oficiales.

Black Desert Console abre las puertas a El Reino Demoníaco

Ahora nos ocupamos de otra expansión que enfrenta a los jugadores de consola con los señores de las fortalezas en un mundo donde reina la oscuridad. Esto quiere decir que se han abierto las puertas a Edania, donde el caos y el orden, la luz y la oscuridad se entrelazan.

Black Desert Console - The Five Demonlords

Esta expansión introduce nuevas misiones principales, jefes de alto nivel, zonas de monstruos y contenido PvP en el “Trono de Edana”. En Edania, descubrirás historias centradas en los cinco señores de las fortalezas: Jordine, Rusalka, Enslar, Cartian y Caphras, cada uno guardián de su propio dominio. A través de la nueva línea, los jugadores irán desvelando los misterios de Edania, aunque no está de más tener presente que sólo es accesible para personajes de nivel 60 o superior que hayan completado la cadena de misiones previamente requerida.