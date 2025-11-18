Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ChatGPT, X y Canva sufren una caída global que afecta a millones de usuarios en todo el mundo

Todo apunta a que el origen del fallo está relacionado con el proveedor de nube Cloudflare, que asegura que su red global está "experimentando problemas"

Twitter, ChatGPT y Canvas sufren una caída global que afecta a millones de usuarios.

Carles Planas Bou

Barcelona

Usuarios de numerosos países están reportando que no pueden acceder a varios servicios de internet. Entre las plataformas afectadas por la caída figuran Twitter, ChatGPT y Canvas.

De acuerdo con los datos de Downdetector, la incidencia habría comenzado poco después de las 12 del mediodía, momento en el que muchos internautas empezaron a experimentar problemas de acceso.

Aunque aún no existe una confirmación oficial, todo apunta a que la incidencia estaría relacionada con Cloudflare, el proveedor de servicios en la nube que ofrece una red global destinada a reforzar la seguridad, el rendimiento y la estabilidad de páginas web y aplicaciones.

