ChatGPT, X y Canva sufren una caída global que afecta a millones de usuarios en todo el mundo

Usuarios de numerosos países están reportando que no pueden acceder a varios servicios de internet. Entre las plataformas afectadas por la caída figuran Twitter, ChatGPT y Canvas.

De acuerdo con los datos de Downdetector, la incidencia habría comenzado poco después de las 12 del mediodía, momento en el que muchos internautas empezaron a experimentar problemas de acceso.

Aunque aún no existe una confirmación oficial, todo apunta a que la incidencia estaría relacionada con Cloudflare, el proveedor de servicios en la nube que ofrece una red global destinada a reforzar la seguridad, el rendimiento y la estabilidad de páginas web y aplicaciones.