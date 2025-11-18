Comunicaciones
ChatGPT, X y Canva sufren una caída global que afecta a millones de usuarios en todo el mundo
Todo apunta a que el origen del fallo está relacionado con el proveedor de nube Cloudflare, que asegura que su red global está "experimentando problemas"
Usuarios de numerosos países están reportando que no pueden acceder a varios servicios de internet. Entre las plataformas afectadas por la caída figuran Twitter, ChatGPT y Canvas.
De acuerdo con los datos de Downdetector, la incidencia habría comenzado poco después de las 12 del mediodía, momento en el que muchos internautas empezaron a experimentar problemas de acceso.
Aunque aún no existe una confirmación oficial, todo apunta a que la incidencia estaría relacionada con Cloudflare, el proveedor de servicios en la nube que ofrece una red global destinada a reforzar la seguridad, el rendimiento y la estabilidad de páginas web y aplicaciones.
- La ola de frío polar llega a Castellón: cuáles serán los peores días
- Consternación en Benassal por la muerte de dos jóvenes tras caer por un puente
- CD Castellón | Brian Cipenga, héroe nacional
- El TSJCV confirma la pena para la familia de Castellón que expolió 500.000 euros a la empresa donde trabajaban
- Los 50 están de moda: la generación de 1975 arrasa con su gran fiesta de reencuentro en Vila-real
- Fotogalería I Las imágenes de la fiesta de la generación de 1975 en Vila-real
- Desaparecido en una zona montañosa de Castellón: los bomberos movilizan un amplio dispositivo de búsqueda
- Los tres supervivientes del accidente Benassal continúan en la UCI