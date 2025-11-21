IO Interactive lleva el Aston Martin Valhalla a 007 First Light y a Eminem como objetivo escurridizo en Hitman

IO Interactive y Amazon MGM Studios han revelado que el Aston Martin Valhalla estará presente en ‘007 First Light’, llevando el primer superdeportivo de motor central híbrido enchufable de la compañía al juego, que aventura una historia original y reimaginada de James Bond y se lanzará el 27 de marzo de 2026 en PS5, Xbox Series X|S, ROG Xbox Ally X, ROG Xbox Ally, Switch 2 y PC. Además, la compañía danesa da por inaugurado el periodo de preventa y ha concretado los diferentes incentivos.

Una joya llamada Valhalla

Diseñado para ofrecer precisión, potencia y elegancia, el Aston Martin Valhalla se erige como un símbolo dentro del mundo de Bond. En ‘007 First Light’ se podrá apreciar de cerca con rendimiento de hypercar, donde la tecnología se combina con el lujo atemporal.

Impulsado por la ingeniería de la Fórmula 1, el Valhalla (Limitado a solo 999 unidades en todo el mundo), quiere establecer un nuevo estándar de innovación automotriz que asistirá al nuevo Bond digital en una de las misiones más peligrosas del videojuego. “El debut del Valhalla en 007 First Light representa uno de los muchos pasos que nuestro equipo está dando para rendir homenaje a los icónicos coches que definen el legado de Bond”, asegura Hakan Abrak, CEO de IO Interactive.

007 First Light / .

La familia ROG Xbox Ally es bienvenida

Junto con la presentación del Aston Martin Valhalla, IO Interactive también asegura que el título estará disponible en ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally desde su lanzamiento, llevando la historia de Bond a los jugadores de consolas portátiles. El título también formará parte de Xbox Play Anywhere. Es decir, que permitirá compartir progreso y logros entre consolas Xbox y PC con Windows.

Una señal que indica la proximidad de estreno es que ya se encuentra disponible en preventa para PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, así como en PC vía Steam y Epic Games Store. Entre los incentivos, los jugadores que reserven cualquier edición de ‘007 First Light’ recibirán automáticamente la Edición Deluxe.

La actualización a Edición Deluxe incluye acceso anticipado de 24 horas, cuatro aspectos de dispositivos (Encendedor resplandeciente, Auriculares resplandecientes, Pistola de dardos resplandeciente y el Bolígrafo resplandeciente); un aspecto de arma; así como cuatro atuendos (Día de los Muertos, Explorador del desierto, Ancla Silenciosa y Agente y caballero).

La Edición Especialista se venderá con un embalaje único para la caja del juego, así como un atuendo original para Bond (el esmoquin clásico), para darle aún más estilo.

Por último, la Edición Legado que estará disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC incluye el juego completo, el contenido de la Edición Deluxe, el diseño exclusivo del arma pistola dorada, el traje de oro y obsidiana, una figura de pistola dorada con un stand y compartimento secreto, certificado de autenticidad y una caja de acero con imán.

Eminem llega a HITMAN World of Assassination

En paralelo, la desarrolladora ha anunciado que ‘Hitman World of Assassination’ también será optimizado para ROG Xbox Ally X, ROG Xbox Ally, y contará con soporte para Xbox Play Anywhere a partir del 1 de diciembre. No obstante, lo que más ha llamado la atención es la identidad del nuevo Objetivo Escurridizo, protagonizado por Eminem, que junto a las plataformas de destino habituales del juego también estará disponible para VR en PS VR2 y PC VR del 1 al 31 de diciembre.

Eminem / .

“He estado intentando enterrar a Slim, pero sigue volviendo. Así que esta vez voy a llamar a un profesional para que haga el trabajo de una vez por todas. Tenemos algunas sorpresas preparadas para todos… es una batalla para la historia”, compartía Eminem sobre el anuncio.

Eminem vs Slim Shady podrá jugarse sin coste

El icono del rap, se une a ‘World of Assassination’ como él mismo y también como su retorcido alter ego, Slim Shady a partir del 1 de diciembre. En su último álbum, The Death of Slim Shady, el rapero intentó dejar atrás a su otro yo, pero ahora Eminem reclutará al legendario asesino Agente 47 para acabar con su pasado de una vez por todas. En una nueva misión surrealista creada por el propio Eminem en colaboración con IOI y el director creativo y productor Paul Rosenberg, encontrarás un nivel repleto de giros que reflejan la desequilibrada realidad de Slim Shady.

La estrella invitada ha abierto la puerta a una nueva hoja de ruta que dará comienzo hoy mismo con Season of Slim Shady, que incluye nuevo contenido, además del Objetivo Escurridizo, como dos lotes de Contratos Destacados y tres Objetivos Escurridizos que regresan al juego, incluido The Splitter, con Jean-Claude Van Damme. También volverán los dos eventos Ladrones Festivos y el Festival de la nieve de Hokkaido.