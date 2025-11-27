'Call of Duty: Black Ops 7' revoluciona el pase de batalla con más recompensas en menos tiempo

A pocos días del arranque de la temporada 1 de 'Call of Duty: Black Ops 7', los altos mandos de Activision han confirmado una serie de cambios en el sistema con el que se desbloquean las recompensas de temporada. Al parecer, los desarrolladores han decidido ajustar en profundidad el sistema de recompensas, implementando cambios significativos para facilitar la experiencia y recompensar a los jugadores con una mayor cantidad de objetos.

Incentivos del pase de batalla

Esta pequeña revolución implica, por ejemplo, cambios en las primeras páginas del pase, que ahora requerirán mucho menos tiempo para desbloquearse. Sin embargo, en las etapas más avanzadas, el mayor tiempo necesario para completar las páginas estará más que justificado por el aumento de recompensas. De este modo, el reparto del contenido a lo largo del pase será más equilibrado.

Proceso acelerado

Además, las misiones diarias de los distintos modos recompensarán a los jugadores con fichas para desbloquear recompensas del pase de batalla y acelerarán aún más el desbloqueo de contenido. Estas se añadirán a los desafíos semanales, que seguirán aportando armas, camuflajes y experiencia adicional para avanzar en la temporada. El equipo también confirma la incorporación de nuevos patrones de camuflaje.

Para situar mejor estos cambios, conviene recordar qué ofrece exactamente 'Call of Duty: Black Ops 7'. Se trata de un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Treyarch y Raven Software y ambientado en el año 2035, diez años después de los sucesos de 'Black Ops II' y tras los hechos narrados en 'Black Ops 6'. El mundo se encuentra sumido en una guerra fría de nuevo cuño, centrada en operaciones encubiertas y en el uso del miedo como herramienta de control. En este contexto, David Mason y su equipo deben plantar cara a un enemigo capaz de manipular percepciones, información y recuerdos.

El juego se organiza en tres grandes pilares

Por un lado, 'Call of Duty: Black Ops 7' ofrece una campaña cooperativa que puede jugarse en solitario o en compañía, construida alrededor de misiones de infiltración, rescate y sabotaje repartidas por distintos puntos del planeta. Por otro, un multijugador competitivo que recupera el espíritu clásico de la serie con mapas de tamaño medio, ritmo alto y un sistema de movimiento flexible gracias al llamado Omnimovement. A todo esto, se suma el modo Zombis por rondas, donde grupos de jugadores resisten oleadas de no muertos mientras desbloquean armas, ventajas y secretos repartidos por escenarios cada vez más complejos. Esa estructura explica por qué el pase de batalla y sus recompensas tienen tanta importancia en la experiencia general.

'Call of Duty: Black Ops 7' - Season 01 Launch Trailer

Recuperar parte del terreno perdido

Está claro que esta es otra medida tomada para animar a los usuarios a volver al juego en un momento muy delicado, ya que las ventas de 'Call of Duty: Black Ops 7' en Europa no están siendo las esperadas, en gran medida, gracias al sobresaliente rendimiento comercial de ‘Battlefield 6’ y ‘ARC Raiders’, dos juegos del mismo género que han levantado el interés de los jugadores.