Fallout prepara un diciembre radiactivo con una gran expansión, nueva temporada de la serie y alguna sorpresa

Diciembre de 2025 se ha convertido en un mes importante para el universo ‘Fallout’. Por un lado, ‘Fallout 76’ se prepara para recibir ‘Burning Springs’, una expansión gratuita del juego que llega el 2 de diciembre a PC y consolas. Por otro lado, la serie de acción real emitida por Prime Video encara el estreno de su segunda temporada, previsto para el 17 de diciembre, con todo dispuesto para aprovechar el tirón de la primera tanda de episodios. Además, Bethesda ha celebrado el ‘Fallout Day’, ha lanzado una edición especial de ‘Fallout 4’ y ha impulsado iniciativas que refuerzan el día a día de la franquicia.

Burning Springs, nueva parada de Fallout 76

La próxima gran oleada de contenido para ‘Fallout 76’ recibe el nombre de Burning Springs y afronta la segunda expansión del mapa de Appalachia, en esta ocasión hacia una zona inspirada en el sureste de Ohio. Allí aguardan nuevas misiones, enemigos y un territorio castigado por incendios y fenómenos extraños que amplían el contenido en gran medida.

La estrella de la expansión es Ghoul, el conocido personaje interpretado por Walton Goggins en la serie de Prime Video que, aprovechando su buena acogida da el salto al juego. Aquí actúa como contacto para un sistema de cazarrecompensas y ofrece contratos por toda la nueva región a la caza de objetivos concretos. Es una forma bastante directa de conectar la serie con el videojuego, ya que la misma cara deformada (y la misma voz en versión original) ahora se ata definitivamente al yermo.

Fallout Day, aniversarios y edición especial de Fallout 4

El pasado 23 de octubre, el tradicional ‘Fallout Day’ volvió a convertirse en una cita repleta de anuncios. Entre las sorpresas que deparó la gala destacó ‘Fallout 4: Anniversary Edition’, una edición digital que se puso a la venta el 10 de noviembre para PS4 y PS5, Xbox One, Xbox Series y PC.

Este paquete agrupa el juego base, los seis DLC oficiales y más de 150 contenidos del Creation Club en un solo lote pensado también para quienes se acercan al juego a raíz de la serie de televisión. Además, Bethesda ha aprovechado para celebrar los 15 años de ‘Fallout: New Vegas’ con un 15th Anniversary Bundle que incluye la Ultimate Edition para PC y varios objetos coleccionables.

C.A.M.P., concursos y creatividad en Appalachia

Pero no todo son anuncios especiales, porque una parte importante del día a día en ‘Fallout 76’ pasa por lo que construyen sus jugadores. Desde la temporada 22, ‘Appalachian Modern Living’, lanzada en septiembre, el juego cuenta con una interfaz de construcción renovada y menos restricciones a la hora de levantar estructuras, y eso ha dado lugar a una oleada de bases y experimentos arquitectónicos.

Fallout 76 / .

El Yermo se llena de vida

Entre expansiones, ediciones especiales, concursos de C.A.M.P. y eventos repartidos por todo el planeta, parece que el universo ‘Fallout’ vive uno de sus mejores momentos de actividad desde hace años. Ahora queda en manos de los jugadores decidir si es buen momento para volver a ponerse el traje del Refugio o para consultar el Pip-Boy por primera vez, pero material no va a faltar.