Apple anuncia la salida de su jefe de inteligencia artificial y nombra a nuevo reemplazo

El gigante tecnológico Apple anunció este lunes la salida de John Giannandrea como jefe de inteligencia artificial (IA) de la compañía, en lo que supone el cambio más visible de la empresa en este ámbito desde el lanzamiento en 2024 de su Apple Intelligence.

Giannandrea, que se unió a Apple en 2018 y ocupaba el puesto de vicepresidente senior reportando directamente al director ejecutivo, Tim Cook, será reemplazado por Amar Subramanya, investigador de IA que trabajó recientemente en Microsoft y antes en DeepMind de Google, informó la empresa en un comunicado.

La tecnológica informó que Giannandrea permanecerá como asesor de la compañía hasta la próxima primavera mientras que Subramanya asumirá el cargo de vicepresidente de IA, reportando al jefe de software, Craig Federighi, considerado uno de los principales responsables de Apple en esta tecnología.

Apple Intelligence, concebido para posicionar a la compañía al nivel de líderes en IA como OpenAI y Google, no ha recibido buenas críticas ni de usuarios ni de especialistas y ha supuesto un quebradero de cabeza para la empresa de la manzana mordida hasta el punto de postergar en los últimos meses el lanzamiento de nuevas funciones, reorganizar su equipo directivo e incluso enfrentarse a demandas.

Uno de los aspectos más importantes del proyecto, una versión significativamente mejorada del asistente Siri, fue retrasada hasta 2026, lo que evidencia los desafíos de desarrollo que ha afrontado la compañía en este ámbito.

La compañía destacó hoy en el comunicado que Giannandrea desempeñará como asesor "antes de jubilarse en la primavera de 2026" y que Subramanya trabajará con Craig Federighi para "impulsar nuestros esfuerzos en IA, incluyendo la supervisión de nuestro trabajo para ofrecer una Siri más personalizada a los usuarios el próximo año".

Subramanya liderará los equipos de Apple encargados de los modelos de base, investigación y seguridad de IA a fin de reforzar la estrategia de la empresa en un momento en que sus competidores tecnológicos han invertido miles de millones de dólares en chips de IA y en el desarrollo de modelos de lenguaje avanzados y chatbots de última generación.

El cargo de Subramanya está un nivel por debajo en la jerarquía ejecutiva en comparación con el que tenía Giannandrea, con lo que los expertos apuntan a que estará más enfocado en la gestión de equipos y proyectos de IA (modelos base, investigación y seguridad), en lugar de la supervisión global de toda la estrategia de IA de la compañía.

Aunque las acciones de Apple han subido un 16 % en 2025, la compañía ha quedado rezagada frente a otros grandes tecnológicos, en parte por la percepción de que se encuentra detrás en inteligencia artificial.