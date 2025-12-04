Reunimos los estrenos de videojuegos gratuitos mejor valorados de Steam

Steam recibe cientos de juegos nuevos cada semana y puede ser difícil mantenerse al día con todo lo que está disponible. Entre estos títulos, muchos son completamente gratis y puedes reclamarlos, descargarlos y disfrutarlos a tu propio ritmo sin gastar un céntimo. Con esto en mente, hemos indagado entre las novedades de la plataforma de Valve con la misión de compilar la lista de las novedades gratuitas más interesantes.

En esta oleada destaca un nuevo juego de la franquicia ‘Sonic the Hedgehog’ centrado en partidas de carreras de obstáculos al estilo ‘Fall Guys’, pero además hay opciones para los aficionados al terror atmosférico, a las propuestas con aire arcade, a los juegos de disparos y a una producción nacional muy interesante.

Sonic Rumble

Recientemente lanzado en Steam y dispositivos móviles, ‘Sonic Rumble’ se presenta como un "Party Royale" donde los jugadores controlan versiones en miniatura de personajes muy populares de la franquicia. Todo se enmarca en un mundo de juguete creado por el mismísimo Dr. Eggman, donde podrás participar en carreras sobre pistas inspiradas en escenarios clásicos, desbloquear objetos estéticos y divertirte en diferentes modos de juego.

Sonic Rumble – Tráiler

Not My War

Desarrollado por el estudio español 24-Pack Studios en colaboración con U-tad, ‘Not My War’ es una aventura de infiltración con vista isométrica en la que controlas a un hurón atrapado en una isla controlada por robots. Tendrás que moverte con cuidado, registrar cada zona en busca de recursos, ayudar a otros personajes y reparar tu barco mientras esquivas patrullas o aprovechas el ciclo de día y noche en tus intereses. Está disponible gratis y acumula un porcentaje muy alto de reseñas positivas.

Not My War - Gameplay Trailer

X-MODE

También es muy interesante ‘X-MODE’, un shooter multijugador en primera persona planteado para acoger partidas rápidas con amigos. Ofrece varios modos de juego, un ritmo moderado y suficiente margen para probar armas y estrategias sin necesidad de invertir dinero. Es una opción interesante si te apetece algo directo y accesible sacrificando la parcela gráfica para que puedas ir jugando en sesiones cortas.

X-Mode - Wishlist Trailer

In Our Parlor

Sin dejar atrás completamente el espíritu de Halloween, ‘In Our Parlor’ es un juego de terror atmosférico que retrata la historia de un desarrollador que se queda dormido y termina soñando con el mundo del juego que está creando, aunque rápidamente se convierte en una pesadilla que le obligará a avanzar por una misteriosa mansión guiado por una música que le ayudará a encontrar la ruta de escape de este terrible lugar.

In Our Parlor – Tráiler

Terram Reduc Protocol

Inspirado en los juegos de disparos y plataformas 2D de los 90, ‘Terram Reduc Protocol’ tiene como finalidad poner a prueba la precisión de los jugadores. Además de disparar a enemigos que emergen de todas direcciones, deberás resolver puzles en escenarios laberínticos llenos de trampas. Su formato propone controles sencillos, un sistema de mejoras y batallas contra jefes.

Terram Reduc Protocol – Tráiler

Bueno, bonito y barato

¿Qué te ha parecido la lista de novedades gratis de Steam? ¿Tienes pensado descargar alguno y dedicarle un buen rato? Hay posibilidades de sobra para ampliar tu biblioteca sin gastar un euro.