‘The Elder Scrolls Online’ (TESO) cumple más de una década a pleno rendimiento y es lógico que su sistema de combate haya pasado por muchas manos, aplicado infinidad de expansiones y reorganizado algunos de sus elementos. Con el tiempo, la fórmula MMORPG se ha ido llenando de clases, líneas de habilidades, incluso subclases más recientemente, que permiten mezclar elementos y depurar el personaje casi al milímetro. Esa libertad ha tenido un efecto inesperado, puesto que muchas de las clases originales han perdido parte de su identidad y algunas configuraciones híbridas rinden bastante mejor que las opciones más tradicionales. En ZeniMax Online Studios reconocen la situación y han decidido abrir un proceso a largo plazo para revisar su identidad.

Fantasía de combate

El equipo de combate ha compartido un extenso texto que detalla su manera de entender las clases y concretar la interesante tarea que tienen por delante. Su intención pasa por revisar la manera en que se presentan las habilidades, cómo se trasladan al plano lúdico y qué tipo de estilo de juego propone cada cual. Es decir, que cualquiera que entre a ‘TESO’ perciba nítidamente las diferencias entre un caballero dragón, un templario o un hoja nocturna, incluso en un juego donde el sistema de subclases permite mezclar muchas cosas.

The Elder Scrolls Online refuerza la personalidad a sus clases con un plan de cambios a largo plazo / Elsotanoperdido

Los desarrolladores hablan de identidad de clase a partir de dos conceptos. El primero es el origen del poder. Es decir, de dónde surge la fuerza de ese personaje dentro del mundo de Tamriel y qué antecedentes lo han llevado a seguir una línea determinada. No se forma igual un caballero dragón que un arcanista o un brujo, elementos que deberían ser perceptibles en cada barra de habilidades.

La segunda idea es el concepto del poder. Esto tiene que ver con el uso que se hace de esa energía en combate. Algunas clases se centran en daño prolongado, otras se apoyan más en golpes directos, otras reservan parte de su kit para controlar el ritmo de una pelea o a los aliados. Identidad y mecánicas, según explican, tendrían que caminar de la mano para que cada clase tenga un papel reconocible dentro del campo de batalla.

Subclases muy eficientes frente a clases puras

El detonante del proyecto es el sistema de subclases. ZeniMax reconoce que, en el estado actual del juego, muchas composiciones basadas en subclases superan sin demasiados problemas a varias clases puras. El motivo principal está en la forma en que se diseñaron las líneas de habilidades en los primeros años de vida del MMO. Algunas reúnen demasiadas herramientas para un mismo rol, otras aportan menos de lo deseable y la combinación libre ha acentuado esa asimetría.

The Elder Scrolls Online refuerza la personalidad a sus clases con un plan de cambios a largo plazo. / Elsotanoperdido

Para corregir esta situación, el estudio se ha propuesto revisar y reorganizar las líneas de habilidades de clase. Quieren dar más motivos a los jugadores que prefieren centrarse en una sola clase y al mismo tiempo, mantener la posibilidad de seguir creando configuraciones híbridas sin que exista una distancia tan grande entre unas y otras. En resumen, se trata de que las clases puras conserven una identidad precisa y un rendimiento digno en cualquier espacio, mientras que las subclases quedan relegadas a jugadores que pretenden especializarse al máximo.

Un plan que se desplegará durante varias actualizaciones

Los responsables de ‘TESO’ insisten en un plan que se extenderá durante varias actualizaciones y se centrará primero en las clases que más lo necesitan. El listado provisional señala por dónde empezarán los trabajos. Por este orden, caballero dragón, custodio, brujo, templario, hoja nocturna, nigromante y, por último, arcanista.

La intención pasa por trabajar con cada clase. Así recibirán cambios muy concretos en mecánicas y equilibrio, acompañados por renovaciones gráficas y sonoras cuando resulte necesario. Además, el equipo asegura que utilizará los comentarios de los jugadores para priorizar los puntos más urgentes.

The Elder Scrolls Online refuerza la personalidad a sus clases con un plan de cambios a largo plazo. / Elsotanoperdido

De caballero dragón a conejillo de indias

La primera clase en pasar por este proceso es el caballero dragón. En el documento, el equipo recuerda que siempre lo ha entendido como un guerrero de desgaste que gana terreno a golpe de daño prolongado. Con la revisión, quieren que esos elementos se perciban todavía más nítidamente. Para ello, se han revisado habilidades de daño continuo para que duren menos tiempo, pero golpeen con más intensidad. Al mismo tiempo se han añadido pasivas que recompensan la presión durante el combate. Con estos cambios, el caballero dragón sigue siendo exigente en la gestión de recursos, pero resultará más cómodo y llevadero en peleas prolongadas.

También se están revisando habilidades con más solera. Inhalar es el ejemplo más evidente. Esta habilidad se integra en fuego ardiente y pasa a devolver una parte de los recursos del personaje durante unos instantes antes de desencadenar la explosión habitual. Con estos ajustes, el caballero dragón conserva su carácter exigente con los recursos, pero ofrece una experiencia más agradecida en combates largos.

The Elder Scrolls Online - Tales of Tamriel

Una segunda juventud para las clases

En paralelo a los cambios de clase, desde ZeniMax aseguran que se continuará corrigiendo errores, equilibrando el rendimiento y trabajando en contenido nuevo. El estudio insiste en que no pretende vaciar de poder a los personajes, sino reconducir habilidades y pasivas para que las clases veteranas recuperen una presencia más determinante frente a las opciones asociadas a las subclases. Así, ‘TESO’ se adentra en su segunda década de vida y en este periodo, elegir una clase volverá a ser algo que conviene tomarse muy en serio. Nos vemos por Tamriel.