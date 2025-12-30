En 2026, ‘Star Citizen’ podría rebasar los mil millones de dólares (aprox. 849,9 millones de euros) en financiación colectiva de sus jugadores. Aun así, el proyecto sigue sin una fecha concreta para distribuir su versión final.

Más de una década de desarrollo

Con más de 10 años en desarrollo a sus espaldas, el título anunciado en 2012 se ha convertido en uno de los proyectos con mayor tiempo de desarrollo activo. También se ha convertido en la mayor campaña de financiación colectiva para un juego por un buen margen. Oficialmente el proyecto se sitúa en US$ 927.689.581 (aprox. 788,4 millones de euros) con un total de 6.185.743 cuentas registradas. Esto supone un promedio de US$ 149,97 (127,46€) por cuenta, casi el doble del precio de salida de un shooter reciente como ‘Warhammer 40.000: Space Marine 2’, que arrancó en 69,99€ en su edición estándar.

Star Citizen se acerca a los mil millones de dólares de financiación colectiva sin fecha de lanzamiento a la vista. / Elsotanoperdido

Caudal de dinero

Originalmente, los fondos se recaudaban a través de una campaña de crowdfunding tradicional, pero hoy la empresa también recoge dinero a través de una combinación de microtransacciones, acceso de pago a la fase alfa y naves virtuales que pueden costar miles de dólares. Actualmente, el paquete más barato es el Citizen Starter Pack, por US$ 45 (38,25€), y el más caro es el Ultimate Explorer Pack, por US$ 1.150,00 (977,39€).

Al ritmo actual, ‘Star Citizen’ podría superar los mil millones de dólares a mitad de 2026, aunque la fecha exacta depende de picos de recaudación y campañas puntuales. En cualquier caso, la cifra ya es inusual para un videojuego, incluso antes de hablar de su estreno final.

Star Citizen - Alpha 4.5

¿Quién quiere jugar ya?

Aunque ‘Star Citizen’ se ha podido jugar en su fase alfa durante muchos años, es seguro que el desarrollo no ha sido tan rápido como la mayoría de los jugadores desearían. Después de todo, han pasado 13 años desde que se anunció el juego. Por otro lado, esta versión de prueba cerrada se ha ido expandiendo gradualmente. La actualización más reciente se lanzó a principios de este mes, con el parche Alpha 4.5.0, que añade una función de ingeniería para los jugadores. Esto les permite gestionar la distribución de energía, reparar y reemplazar componentes de la nave, además de combatir incendios que puedan surgir durante el combate o debido a otros factores.

Pregunta en el aire

La gran cuestión aquí es si el juego estará terminado algún día. De hecho, esto tiene una respuesta dual. Su campaña para un jugador, ‘Squadron 42’, apuntaba a 2026, pero su ausencia en la CitizenCon Direct de este año pone en seria duda ese plan de lanzamiento. Según el director de contenido, Jared Huckaby, esto se debe a que se han centrado en producir el juego, que alcanzaría la versión 1.0 en 2027 o 2028. Es decir, dejando en el aire una horquilla tan amplia que sería posible pasar a través de ella en la nave espacial más cara y extravagante del juego.

Squadron 42 CitizenCon 2954 Live Gameplay

La recaudación no se detiene

A pesar de todo lo anterior y aunque a lo largo del desarrollo se han generado pequeñas revueltas por parte de su base de jugadores, parece que seguirán invirtiendo dinero en él hasta que por fin sea publicado. O quizá se cansen de aportar dinero antes de finalizar la década.