Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojo sintechoRestaurante Vila-realTransformación de LasselMinipisos en un local comercialTiempo en Castellón
instagramlinkedin

VIDOJUEGOS

PS Plus Extra y Premium actualizan su catálogo en enero, estos son los juegos y sus plataformas

PlayStation ha confirmado las incorporaciones de enero para los planes de suscripción superiores. Estos son los juegos que llegan este mes

Estos son los juegos que llegan este mes.

Estos son los juegos que llegan este mes. / CEDIDA

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

Tal y como manda la tradición, la división de videojuegos de Sony ha anunciado oficialmente el catálogo de títulos destinados a los planes Extra y Premium de la suscripción PS Plus el primer mes de 2026 tanto en PS4 como en PS5. Dicho esto, a partir del 20 de enero se podrá descargar 'Resident Evil Village', una elección estupenda si te apetece repasar el tramo más reciente de la franquicia antes de 'Resident Evil Requiem', previsto para el 27 de febrero de 2026.

Junto al desdichado Ethan Winters llegan obras como 'Like A Dragon - Infinite Wealth' que pone a Ichiban y Kiryu en el centro de una enorme conspiración con su habitual mezcla de drama y humor. En su caso, 'Expeditions - A MudRunner Game' apuesta por rutas complicadas y 'A Quiet Place - The Road Ahead' aporta terror en solitario para PS5. El resto del paquete se completa con 'Ridge Racer', todo un clásico que se suma para los adscritos al plan Premium.

Mes de novedades en el catálogo de videojuegos.

Mes de novedades en el catálogo de videojuegos. / CEDIDA

‘Like a Dragon: Infinite Wealth’ (PS5, PS4)

‘Expeditions: A MudRunner Game’ (PS5, PS4)

‘A Quiet Place: The Road Ahead’ (PS5)

‘Darkest Dungeon II’ (PS5, PS4)

‘The Exit 8’ (PS5, PS4)

‘Art of Rally’ (PS5, PS4)

‘A Little to the Left’ (PS5, PS4)

‘Resident Evil Village’ (PS5, PS4)

‘Ridge Racer’ PS Plus Premium (PS5, PS4)

PS Plus Essentials

No está de más insistir en que los juegos enumerados anteriormente estarán disponibles a partir del 20 de enero, mientras que los títulos incluidos en el plan Essential de PlayStation Plus correspondiente al mismo periodo ya están disponibles para reclamar hasta el 2 de febrero, entre ellos ‘Need for Speed Unbound’, ‘Core Keeper’ y ‘Epic Mickey Rebrushed’. ¿Qué te parecen los juegos incluidos en la suscripción tras la rotación? ¿Tienes ganas especialmente de comenzar con alguno?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
  2. Una empresa puntera de la cerámica de Castellón anuncia cambios en su estructura
  3. Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
  4. Cierra otro clásico de la restauración de Vila-real y da paso a un nuevo concepto de cocina japonesa
  5. Un pueblo de Castellón tendrá este año una helisuperficie para evacuaciones y rescates por aire
  6. Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
  7. Un mítico salón de banquetes en Castellón se transforma: este será su nuevo uso
  8. Seis años de prisión a un hombre por un intento de asesinato frente a una discoteca de Castellón un día de Navidad

Ayuso insiste en que no participará en el “linchamiento” y “desprestigio” de Julio Iglesias por parte de políticos

La previa: El Villarreal B busca un golpe de autoridad este viernes frente al Cartagena en el Mini Estadi

La previa: El Villarreal B busca un golpe de autoridad este viernes frente al Cartagena en el Mini Estadi

Esta es la ubicación de otra zona verde de más de 1.000 metros cuadrados en Castelló

Esta es la ubicación de otra zona verde de más de 1.000 metros cuadrados en Castelló

L’Alcora abre un espacio para hablar cara a cara sobre urbanismo

L’Alcora abre un espacio para hablar cara a cara sobre urbanismo

Esther, Jazzwoman, Andreu Valor, Tito Pontet i La Kinky Band protagonitzen el Vilafafest 2026 a Vilafamés

Esther, Jazzwoman, Andreu Valor, Tito Pontet i La Kinky Band protagonitzen el Vilafafest 2026 a Vilafamés

Los precios subieron un 3,6% en 2025 en Castellón: lo que más aumentó y lo que menos

Los precios subieron un 3,6% en 2025 en Castellón: lo que más aumentó y lo que menos

Compromís critica que las obras del TRAM por el centro de Castelló no se ejecuten en verano

Compromís critica que las obras del TRAM por el centro de Castelló no se ejecuten en verano
Tracking Pixel Contents