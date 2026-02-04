Movistar KOI y Team Heretics se juegan el pase a los playoffs de LEC Versus en la última jornada

Los playoffs de LEC Versus se acercan y ya se conocen los primeros equipos que pelearán en la fase eliminatoria. Comenzará el 16 de febrero en Berlín y culminará el 1 de marzo en Badalona. Karmine Corp, GIANTX y Natus Vincere han garantizado su pase a la siguiente fase este fin de semana. Por otro lado, Karmine Corp Blue es el primer equipo que, matemáticamente, se queda fuera de la pelea por entrar a los playoffs.

Karmine Corp no baja el nivel

El equipo francés, Karmine Corp, liderado por Caliste ‘Caliste’ Henry-Hennebert, sigue demostrando semana tras semana que es el equipo más sólido de la competición. A pesar de que la jornada empezó con una derrota frente a Team Vitality, el conjunto volvió a su mejor nivel ante Fnatic y Shifters y selló su pase a Playoffs.

LEC Versus e-Learning. / CEDIDA

GIANTX repitió el resultado de las dos primeras jornadas. Dos victorias, en esta ocasión frente a Natus Vincere y SK Gaming, y una derrota, ante Team Vitality. El equipo entrenado por André ‘Guilhoto’ Pereira está manteniendo un nivel regular en una competición en la que ningún adversario es fácil.

Pinchazo de Movistar Koi

No fue el mejor fin de semana para Movistar KOI, que sumó dos derrotas ante Los Ratones y Team Heretics, equipos que se encontraban en la parte baja de la clasificación. Sin embargo, gracias a la victoria contra SK Gaming, los de Javier ‘Elyoya’ Prades están a un paso de conseguir la clasificación para los playoffs. En total suman cinco victorias y cuatro derrotas, idéntico resultado al que, por ahora, en esta fase de liga a una vuelta ha obtenido Team Vitality.

Por su parte, Team Heretics mejoró su nivel este fin de semana y logró dos valiosas victorias ante Movistar KOI y Karmine Corp Blue. Gracias a esos dos partidos, llegan a la última jornada con opciones de colarse entre los 8 primeros de la clasificación. Lo tendrá complicado, ya que el equipo español deberá medirse el próximo fin de semana contra dos de las organizaciones más potentes de LEC Versus. Fnatic y Karmine Corp.

El auge de Los Ratones

La nota de color del fin de semana la dieron Los Ratones. El conjunto de la NLC sumó dos meritorias victorias más a su casillero ante los últimos finalistas de la LEC en 2025, nada menos que G2 Esports y Movistar KOI. También sufrió una derrota ante Natus Vincere y a falta de dos partidos, uno de los equipos más mediáticos de la competición todavía puede hacer historia y entrar a los playoffs de LEC Versus.

El auge de Los Ratones. / CEDIDA

La senda a los playoffs

La última jornada de la fase regular se disputará el 7 y 8 de febrero, con cinco puestos de playoffs todavía en juego. La próxima semana sabremos los conjuntos que pelearán por estar en la gran final de Badalona los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.