Konami lleva eFootball por primera vez a las consolas de Nintendo con el nuevo Kick-Off! de Switch 2

Desde las oficinas de Konami han confirmado oficialmente el lanzamiento de 'eFootball Kick-Off!', un nuevo juego de la popular serie de fútbol que tiene previsto su estreno este verano en exclusiva para Switch 2. El anuncio se produce en plena cuenta atrás, ya que la élite del fútbol mundial se prepara para reunirse en Estados Unidos, Canadá y México, escenarios del principal torneo internacional del panorama futbolístico en 2026.

Nacido para chutar en cualquier parte

Una vez superada y asentada la transición desde la clásica serie ‘PES’, la línea 'Kick-Off!' se presenta como la primera entrega de la franquicia en una consola de Nintendo. De inicio, propone un formato accesible para jugar partidos en cualquier momento y lugar, en solitario o con amigos, sin conexión o en línea. La nueva versión del sello deportivo reúne selecciones nacionales y clubes de todo el mundo, con jugadores en activo y leyendas, para competir a escala internacional o montar tu propio once para disputar partidos con el ritmo y el pulso competitivo de las grandes citas.

De camino a la Copa Mundial de naciones

El lanzamiento se ha programado para coincidir con el esperado inicio del Mundial, el torneo internacional de fútbol que se celebrará este verano con 48 selecciones nacionales compitiendo por la corona. En esta parcela, el juego plantea partidos y enfrentamientos creados por el jugador, en paralelo a lo que ocurre en la competición real.

Entre el resto de variantes de juego se encuentra el modo Gira mundial, que permite crear una plantilla propia y competir en torneos alrededor del mundo. Al ganar partidos, cada usuario puede fichar futbolistas de oponentes derrotados o usar la moneda del juego para hacerse con los servicios de jugadores legendarios con el objetivo de formar un equipo personalizado con la vista puesta en las rondas finales. También figura una variante llamada Copa Internacional, prevista como contenido descargable más adelante, centrada en selecciones nacionales, que nos permitirá liderar una selección en el torneo internacional de selecciones más prestigioso del planeta.

Juego local y multijugador en línea

Pensando en los nuevos jugadores, por otro lado, incorpora modos diseñados para principiantes, como partidos de fútbol 6 contra 6, que anticipan más ocasiones de gol y marcadores abultados. Además, 'Kick-Off!' recupera opciones de juego tanto local como en línea, entre las que se incluyen partidos individuales, encuentros con amigos a través de una conexión inalámbrica local o luchas competitivas contra jugadores de todo el mundo. Tampoco falta un sistema de clasificación que evalúa el rendimiento del jugador y promete una progresión natural a medida que mejoran sus habilidades con emparejamientos en función del nivel.

Fútbol solo para Switch 2

Desarrollado específicamente para la nueva consola híbrida de Nintendo, la propuesta anticipa controles directos y una jugabilidad intuitiva, accesible para principiantes, pero con herramientas para premiar los planteamientos bien ejecutados y la vertiente competitiva. Mientras el mundo del fútbol pone la mirada en el continente americano, los jugadores de Nintendo ya pueden ir pensando en organizar su propio torneo, aunque aún no sabemos exactamente cuándo. Se lanzará exclusivamente para Nintendo Switch 2 este verano.