'State of Play' reúne a 'God of War', 'Death Stranding' y 'Metal Gear Solid' entre muchas más novedades.

Sony ha emitido la noche del 12 de febrero un nuevo 'State of Play' con algo más de una hora de tráilers y anuncios. El evento se empleó para actualizar el estado de varios proyectos ya anunciados y abrir el año con presentaciones de primer nivel relacionadas con series muy conocidas, además de reservar un amplio espacio para propuestas de estudios externos.

Entre las novedades que han generado mayor atención se encuentra el regreso de Kratos a su etapa griega. En el evento se anunció el desarrollo de remakes de la trilogía original de 'God of War', un proyecto que, por ahora, se encuentra en una fase temprana y del que no se compartió fecha. Junto a ese anuncio, PlayStation remató el bloque con el lanzamiento inmediato de 'God of War: Sons of Sparta', un juego en 2D centrado en la juventud del personaje.

'God of War Sons of Sparta' - Reveal Trailer

También hubo novedades importantes para el catálogo de PC. 'Death Stranding 2: On the Beach' confirma su llegada el 19 de marzo de 2026. En paralelo, Konami puso fecha a 'Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2', prevista para el 27 de agosto de 2026. La colección incluye 'Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots' y 'Metal Gear Solid: Peace Walker' en su versión HD. La presentación terminó siendo uno de los momentos con más repercusión.

'Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2' - Announce Trailer

El State of Play también dejó novedades relacionadas con otras series y estudios. PlayStation repasó '007 First Light' con un nuevo tráiler centrado en el origen de Bond. En la secuencia se deja caer que una operación en Islandia llama la atención del MI6 y lo comienza a situar como candidato para el programa 00.

'007 First Light' - Story Trailer

Además, se presentó 'Kena: Scars of Kosmora' como secuela del juego de Ember Lab, con lanzamiento previsto para 2026 en PlayStation y PC. Según explica el propio estudio, esta vez Kena aparece más mayor y ya reconocida como Guía Espiritual, y pone rumbo a la isla de Kosmora buscando respuestas para una dolencia que arrastra desde siempre y con la idea de reconectar con alguien de su pasado.

'Kena: Scars of Kosmora' - Announce Trailer

A partir de ahí, el programa siguió sumando anuncios y actualizaciones con más novedades que ordenaron el panorama de lanzamientos para los próximos meses. En ese tramo, se confirmó que 'Ghost of Yōtei Legends' llegará el 10 de marzo mediante la actualización 1.5 gratuita, que añadirá cooperativo online para hasta cuatro jugadores. También hubo espacio para 'Marathon', que se pondrá a prueba con un fin de semana abierto del 26 de febrero al 2 de marzo antes de su estreno, fijado para el 5 de marzo de 2026.

'Marathon' - Launch Gameplay Trailer

Por su parte, 'PRAGMATA' anunció su estreno para el 24 de abril de 2026, mientras que 'Resident Evil: Requiem' mantiene su fecha del 27 de febrero de 2026 y mostró un nuevo tráiler. El bloque cerró con 'MARVEL Tōkon: Fighting Souls', con llegada el 6 de agosto como fecha de lanzamiento.

'Pragmata' - World View

También se anunció ‘Legacy of Kain: Defiance Remastered’, previsto para el 3 de marzo, recuperando el clásico en una nueva edición para la consola. En esa misma línea, ‘Mina the Hollower’ enseñó nuevo material y anunció una demo en PS5 a partir del 13 de febrero, con lanzamiento previsto para esta primavera.

'Silent Hill: Townfall' - Reveal Trailer

Mirando a más adelante, ‘Silent Hill: Townfall’ se confirmó para 2026, mientras que ‘Saros’ fijó su estreno para el 20 de octubre. También asomaron otras fechas como ‘Rev.Noir’ el 9 de septiembre, ‘Yakoh: Shinobi Ops’ el 9 de junio y ‘Star Wars: Galactic Racer’ el 5 de diciembre.