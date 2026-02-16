La red social X sufre su segunda caída del día en varios países
Los usuarios sufren problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web
EFE
La red social X, antes Twitter, ha vuelto a sufrir una caída este lunes en diversos países, entre ellos Estados Unidos y España, sobre las 19.15 horas (en horario peninsular español) por causas todavía desconocidas.
Unas horas antes, sobre las 14.15 horas, la red social había dejado de funcionar con normalidad y el servicio ha tardado una hora en recuperarse.
Los usuarios de la red social han comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio. Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X asegura que "los posts no se están cargando en este momento" y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona.
Por el momento, la red social X no ha realizado comentarios respecto a estos eventuales problemas técnicos en su herramienta y se desconoce cuando se volverá a recuperar la normalidad del servicio.
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
- Una trabajadora sanitaria, en estado crítico tras ser apuñalada en el centro de salud de Benicàssim
- Novedades en el Carnaval de Vinaròs por el viento: Habrá un desfile este domingo y se celebrará otro adicional en verano
- Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
- Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
- Controlado el incendio de las Atalayas de Peñíscola tras el desalojo de los vecinos
- Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?
- Un joven de 22 años muere atropellado en Castelló: detienen al conductor por conducción temeraria