Avowed llega a PS5 con nuevas razas, más opciones y una actualización de aniversario

Desarrollado por Obsidian Entertainment, división de Xbox Game Studios, ‘Avowed’ finalmente se ha publicado en PS5, aunque este desembarco compite en importancia con la llegada de su actualización de aniversario, la cual se suma a la lista de renovaciones disponibles desde su estreno y que inaugura la etapa del juego en varios sistemas.

Entre el estreno de clases y Nueva partida +

De todo el paquete, lo más llamativo es la introducción de Nueva Partida+, que permite reiniciar la campaña con los objetos y habilidades adquiridas anteriormente, excepto los poderes divinos. Se completa con un quarterstaff, un bastón como nueva arma y otros añadidos, como un espejo en el campamento base para cambiar la apariencia. También cabe mencionar la inclusión de un modo foto que, por lo que hemos visto, incluye opciones poco ambiciosas en el campo de visión y la profundidad, además de sumar algunos efectos de viñeteado y varios filtros.

Avowed imágenes / Obsidian Entertainment

No adentraremos en todos los detalles de la actualización de aniversario ni en las mejoras de calidad de vida que Obsidian menciona en su extensa nota oficial. Nos quedamos con la presencia de tres nuevas razas con las que personalizar nuestro avatar durante la creación del personaje. Ahora, al modificar la sección "Cuerpo", en la subcategoría "Construcción", se pueden encontrar tres opciones adicionales: Enano, Orlan y Aumaua, cada una con bonificaciones específicas para rasgos como Fuerza, Resolución y Percepción. Además, respecto al rendimiento en PS5, el menú ofrece tres modos de imagen.

Calidad: centrado en la definición y el detalle.

Equilibrado: reservado para pantallas de 120 Hz.

Rendimiento: maximiza la tasa de fotogramas a costa de la nitidez de imagen.

Dado que su apartado visual no reclama grandes concesiones, no parece que merezca la pena renunciar a una tasa de fotogramas más estable. En el modo Rendimiento de PS5 estándar, el juego funciona a unos 60 fps, sin embargo, para lograr este resultado, inevitablemente hay que soportar algunas sombras "dibujándose" en tiempo real en la distancia. En el modo Calidad, la velocidad de fotogramas ronda los 30 fps, pero el nivel de detalle a distancias medias y largas se gestiona mejor. Independientemente de la nitidez, insistimos en que no tiene sentido sacrificar fotogramas.

Merece una oportunidad

Puede que no sea el mejor juego del catálogo de Microsoft que da el salto a PS5, ni el trabajo más redondo de Obsidian en los últimos tiempos, en ese sentido, vale la pena ponerse al día con ‘The Outer Worlds 2’. Aun así, los aficionados a la fantasía pueden acercarse con total tranquilidad a disfrutar de ‘Avowed’ sabiendo lo que ofrece.