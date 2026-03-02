Pokémon Pokopia y Marathon se presentan ante su público con las expectativas muy altas

Un lunes más, volvemos con las novedades más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto, vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán entre el 2 y el 6 de marzo en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch y Switch 2, en un listado donde conviven algunas producciones muy esperadas y un buen puñado de propuestas independientes igual de interesantes.

Para comenzar, la semana pone el acento en ‘Pokémon Pokopia’, el nuevo formato de la franquicia con un planteamiento muy tranquilo para los jugadores de Switch 2. También llega ‘Marathon’, que regresa con la promesa de disparos y mecánicas aún más frenéticas. Además, nuestras consolas y ordenadores también recibirán títulos como 'Legacy of Kain: Defiance Remastered', ‘Slay the Spire 2’, ‘Scott Pilgrim EX’, ‘iRacing Arcade’, y ‘Planet of Lana II: Children of the Leaf’, entre muchos otros. A continuación, tienes la lista completa con las plataformas en las que estarán disponibles y sus fechas de lanzamiento.

Lunes 2 de marzo

'Metal Hunter' (PC)

'100 Candy Cats' (PC)

Martes 3 de marzo

‘Scott Pilgrim EX’ (PS4, PS5, PC, Xbox Series, Switch)

‘The Legend of Khiimori’ (PC)

'Humanica' (PC)

‘Esoteric Ebb’ (PC)

‘iRacing Arcade’ (PC)

'Legacy of Kain: Defiance Remastered' (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Switch/2)

'Legacy of Kain: Defiance Remastered' es una reedición del capítulo final de la etapa 'Soul Reaver' dentro del universo de Nosgoth, una fantasía oscura que transita por una guerra entre vampiros y humanos. La historia alterna entre Kain, un señor de sangre que quiere entender su papel dentro de una profecía y Raziel, un espectro devorador de almas que persigue respuestas sobre su destino. Esa estructura a dos se traduce en un juego de acción y aventura con combates cuerpo a cuerpo, poderes sobrenaturales y resolución de puzles en escenarios de ruinas, catedrales y fortalezas.

Esta versión remasterizada incorpora mejoras visuales y varios cambios, además de opciones de cámara distintas a la original. También añade contenido recuperado a partir de materiales de archivo, como secciones que no llegaron al lanzamiento inicial y otros extras vinculados al proceso de restauración.

Legacy of Kain: Defiance Remastered - Announce Trailer

Miércoles 4 de marzo

‘Homura Hime’ (PC)

'Pax Autocratica' (PC)

'Pizza Slice' (PC)

Jueves 5 de marzo

‘Docked’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Never Grave: The Witch and The Curse’ (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Switch)

‘Planet of Lana II: Children of the Leaf’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch/2)

‘Pokémon Pokopia’ (Switch 2)

'Pokopia' es un juego de simulación de vida ambientado en el universo ‘Pokémon’ centrado en construir un lugar agradable para criaturas y personas. El protagonista es Ditto, que despierta tras un largo sueño y adopta apariencia humana. A partir de ahí conoce al profesor Tangrowth y se instala en una zona abandonada, con la idea de a atraer Pokémon mediante construcción, fabricación de objetos y creación de hábitats.

Ditto a su vez puede aprender de los Pokémon con los que convive y esas habilidades le sirven para realizar tareas diarias y mejorar el asentamiento. La comunicación con otros habitantes y ciertas actividades sociales completan la rutina con opciones de juego compartido y muchas propuestas de entretenimiento dentro de la isla.

Pokémon Pokopia - Nintendo Switch 2

‘Pumuckl and the Crown of the Pirate King’ (PC, Switch)

‘Slay the Spire 2’ (PC)

‘Timberborn’ (PC)

‘Poker Night at the Inventory’ (PS4, PC, Switch)

‘Marathon’ (PS5, Xbox Series, PC)

'Marathon' supone el regreso del shooter de extracción por equipos desarrollado por Bungie, ambientado en un mundo de ciencia ficción donde te pones en el papel de mercenarios conocidos como runners. El formato propone entrar en una zona hostil, buscar recursos y salir con vida.

El sistema gira alrededor del riesgo y la recompensa y en lugar de una campaña tradicional, propone una narrativa que avanza por temporadas y eventos, con información del mundo repartida en piezas que se van ampliando con el tiempo. También promete un alto grado de personalización de equipamiento y estilos de juego, con builds orientadas a saqueo, combate o apoyo.

Marathon - Tráiler Gameplay

Viernes 6 de marzo

‘Mirage 7’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

‘Lost and Found Co.’ (PC)

‘Over The Top: WWI’ (PC)

‘Box Bakery’ (PC)

Dos planes para la misma semana

Tras una semana completa centrados en el estreno de ‘Resident Evil Requiem’, el inicio de marzo cambia de tonalidades con ‘Pokémon Pokopia’, una propuesta tranquila dentro del universo Pokémon que apuesta por la simulación de vida, la construcción y la convivencia diaria. En un segundo plano, ‘Marathon’ se asegura que no falten opciones con un registro muy distinto centrado en partidas por equipos donde entrar, reunir recursos y conseguir salir con vida es el único objetivo.