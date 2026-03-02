Reunimos los invitados sorpresa de Fallout 76 y por qué conviene no admitirlos en The Blackwoods

Si por un casual lo estabas esperando, la actualización ‘The Blackwoods’ promete aportar un extra de imprevisibilidad a ‘Fallout 76’ con un elenco de aguafiestas que pueden aparecer al final de ciertos Eventos Públicos. Para que no te cojan desprevenido, hemos preparado una lista que desglosa a cada uno de estos invitados “no bienvenidos” y explica el caos específico que provocan, desde la fuerza abrumadora de Bigfoot hasta la agresión cargada de tormentas del Goliat de la Tormenta.

¿Estás pensando en organizar una quedada en el Yermo?

¿Quieres que tu evento público sea un paseo con un buen botín, muchas risas y, si acaso, un pelín de radiación? Pues va a ser que no. Appalachia está llena de sorpresas, y parece que unos bicharracos con cara de malas pulgas han decidido presentarse en tu fiesta. En ‘The Blackwoods’, algunos eventos públicos podrán finalizar con un estallido inesperado o varias cabezas rugiendo al unísono, un grupo de enemigos legendarios que se presentarán por sorpresa para convertir tu victoria en una auténtica pesadilla.

A la cabeza de esas criaturas está el Bigfoot, que debuta en ‘Fallout 76’ como un críptido legendario de 4 estrellas con recompensas exclusivas. Para ayudarte a organizar tu evento, hemos creado una lista oficial de invitados a los que no debes dejar entrar bajo ningún concepto. Procura tenerla a mano y, si acaban presentándose, échale la culpa a algún fiambre.

Bigfoot

Criatura extremadamente salvaje. Negar la entrada.

El Bigfoot es un críptido muy esquivo procedente de las regiones boscosas de Norteamérica. Este enemigo de 4 estrellas hará su primera aparición y será uno de los críptidos más duros de todo el juego. Ataca con un enorme tronco y complementa su fuerza con una presión agresiva y la capacidad de arrancarse garrapatas y lanzárselas al enemigo durante el combate. Suelta un gran botín al morir, así que deberás darlo todo si tienes la “suerte” de que se presente en tu fiesta.

Fallout 76 Bigfoot / Bethesda Game

Bestia calcinada

Si aletea, grita y destroza el tejado, prohíbe la entrada.

La bestia calcinada sigue siendo una gran amenaza aérea en Appalachia con ataques sónicos, descargas radiactivas y maniobras rápidas en el aire que obligan al enemigo a estar en constante movimiento. Este invitado sorpresa añade una dimensión vertical al combate final del evento con sus característicos chillidos, que espantarán a los invitados.

Matriarca sanguinaria

¿Eficiente? Sin lugar a dudas. ¿Invitada? Jamás.

La matriarca sanguinaria, una de las mayores amenazas a corta distancia del Yermo, castiga cualquier atisbo de duda con embestidas, tajos violentos y golpes brutales difíciles de esquivar. Si aparece por sorpresa en un evento público, los jugadores deben adaptarse si no quieren recibir varias embestidas seguidas y morir al instante.

Coloso wendigo

Niega la entrada a cualquiera que se presente con varias cabezas.

La llegada del coloso wendigo al final de un evento público cambiará las tornas de inmediato, y los equipos tendrán que sobreponerse al miedo y sobrevivir a sus poderosos ataques. Esta criatura de varias cabezas es un castigo psicológico y físico, ya que sus gritos pueden penalizar y aterrar a los jugadores cercanos. Además, puede infligir un gran daño con demoledores ataques cuerpo a cuerpo y ondas de choque en un radio. Este aguafiestas tiene mucho peligro.

Fallout 76 coloso wendigo / Bethesda Game

Mirelurk reina

Intentará apoderarse del lugar, negar la entrada.

La mirelurk reina domina el campo de batalla con ataques de ácido a distancia, golpes cuerpo a cuerpo y rápidas oleadas de crías. Aprovecha su envergadura y recio cuerpo para convertir el final de un evento público en una despiadada lucha por el espacio y la supervivencia mientras marca su territorio con agresividad durante el enfrentamiento.

Goliat de tormenta

Nada de entrada a invitados que formen un cumulonimbo.

El goliat de tormenta deja atrás Skyline Valley para participar en enfrentamientos caóticos con zonas peligrosas, golpes de tierra ensordecedores y rayos a distancia que castigan a los incautos que se acercan demasiado y a los más conservadores que prefieren alejarse. Es un invitado sorpresa cambiante e impredecible que manipula el entorno para azotar el campo de batalla con una gran tormenta que obliga a desplazarse constantemente y a prestar atención a las zonas peligrosas.