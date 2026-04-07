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PlayStation elimina de su tienda digital una nueva oleada de editoras ligadas a juegos de baja calidad
La compañía ha retirado títulos de empresas que saturan la tienda con productos clónicos y propuestas de muy poco nivel para inflar trofeos
Carlos de Ayala - Elsotanoperdido
Pocos meses después de retirar los títulos de ThiGames de su tienda digital, Sony ha apartado de PS Store nuevos juegos vinculados a una nueva oleada de editoras especializadas en publicar juegos de baja calidad, los denominados shovelware. Así, varios títulos de firmas como GoGame Console Publisher, VRCFORGE Studios y Welding Byte ya no figuran como disponibles en la tienda digital de PlayStation en España.
Juegos que no son lo que parecen
El denominador común de estas compañías estaba ligado a la cantidad de juegos que publicaban, con una presencia constante de productos de muy baja calidad y una afición desmedida a ofrecer trofeos fáciles de desbloquear, algo que, sumado a sus precios asequibles, los ha convertido en productos populares entre los cazadores de trofeos.
Entre las obras que estas compañías han lanzado para PlayStation se encuentran títulos como ‘Jesus Simulator’, ‘Supermarket CEO Simulator’, ‘Racing Car Chaos: Extreme Stunt Showdown’ o ‘Water Blast Shooter: Wet Gun’. Muchos de ellos imitan a grandes éxitos y con demasiada frecuencia se sirven de elementos estándar de motores gráficos como Unreal Engine y de gráficos creados con inteligencia artificial generativa.
Como sucedió en la retirada anterior que afectó a ThiGames, Sony por ahora no ha explicado oficialmente a qué responden estas restricciones al catálogo de PlayStation. Sin embargo, las medidas adoptadas en las últimas semanas indican que posiblemente el proceso de "limpieza" continúe en los próximos meses.
¿Qué es shovelware?
El término "shovelware" empezó a popularizarse a comienzos de los noventa para describir el software cuyo principal reclamo es su bajo precio por encima de la calidad. Esa etiqueta se popularizó cuando los CD-ROM comenzaron a generalizarse y muchas empresas optaron por llenarlos de programas y juegos creados de forma acelerada para ganar dinero fácil.
El principal problema de este tipo de juegos radica en que muchos de ellos son imitaciones de producciones muy populares y eso complica la presencia de estudios independientes frente a editoras con mayor volumen de publicaciones. Además, sus oleadas de lanzamientos masivos provocan que se saturen las tiendas digitales y dificultan que los usuarios descubran nuevas experiencias que realmente merecen la pena.
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