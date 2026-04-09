WWE y 8 Ball Pool cruzan sus caminos en una colaboración repleta de superestrellas y recompensas

WWE y el popular juego de billar en línea ‘8 Ball Pool’, han confirmado los términos de una colaboración por tiempo limitado que tendrá lugar hasta 29 de abril de 2026, coincidiendo con WrestleMania 42, que llevará la energía y las superestrellas de la WWE al competitivo universo del videojuego. Esto se traduce en una experiencia tematizada de la WWE dentro del juego, con contenido exclusivo y eventos inspirados en algunas de sus mayores superestrellas, como Cody Rhodes, Roman Reigns, Bron Breakker, Rhea Ripley y CM Punk.

La colaboración introduce una nueva experiencia dentro del juego que podrán disfrutar tanto los veteranos de 8 Ball Pool como los seguidores de la WWE. Este evento contará con elementos visuales temáticos, objetos coleccionables, pruebas por tiempo limitado y recompensas inspiradas en la atrevida personalidad y el atractivo global de la WWE.

WWE. / Cedida

Crossover por tiempo limitado entre la WWE y 8 Ball Pool

Durante el evento, los jugadores podrán disfrutar de una experiencia especial temática de la WWE, que incluye entre otros elementos, tacos inspirados en la WWE diseñados en torno a las superestrellas, sin olvidar avatares, marcos, emojis y pegatinas exclusivas para personalizar los perfiles de los usuarios y mesas con temática de la WWE, incluida una mesa especial con un anillo de la WWE como recompensa.

También puedes esperar eventos y misiones por tiempo limitado que otorgan fichas a los jugadores para desbloquear diferentes recompensas, junto un Season Pass de contenido temático y la posibilidad de conseguir un prestigioso anillo de la WWE, uno de los logros más codiciados de ‘8 Ball Pool’. En total, el evento incluye 13 tacos inspirados en las superestrellas de la WWE, 7 avatares, 6 emojis, 6 vinilos para la mesa, 2 marcos y 3 trofeos exclusivos.

8 Ball Pool - WWE

“Estamos encantados de llevar la WWE a 8 Ball Pool de una forma natural, competitiva y gratificante para los jugadores”, compartió el representante de 8 Ball Pool. “Esta colaboración aporta una nueva dosis de energía e interacción, especialmente en un momento tan icónico del calendario de la WWE”.

Un momento importante para seguidores y jugadores

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Coincidiendo con la temporada de WrestleMania 42, la colaboración aprovecha el atractivo de uno de los mayores fenómenos del entretenimiento deportivo, ofreciendo a los seguidores una nueva forma de conectar con la WWE más allá del cuadrilátero. Aunque recuerda que estará disponible en el juego únicamente hasta el 29 de abril de 2026.