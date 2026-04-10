Así se accede a la prueba de World of Tanks HEAT: plataformas, recursos y consejos

Wargaming ha anunciado que ‘World of Tanks: HEAT’, su nuevo shooter táctico de formato gratuito de combates con vehículos, tendrá su primera beta cerrada del 16 al 20 de abril en PC (Steam y Wargaming Game Center), Steam Deck, PS5, Xbox Series y Nvidia GeForce NOW. Ahora que tenemos los antecedentes, vamos directamente a lo sustancial del asunto, como el acceso a la prueba y algunos consejos que te serán de utilidad en el campo de batalla.

Otra forma de jugar a World of Tanks

Ambientado en un mundo alternativo tras la Segunda Guerra Mundial, ‘HEAT’ pretende reinventar el combate entre vehículos tácticos, trasladando la jugabilidad característica de ‘World of Tanks’ a campos de batalla más rápidos y directos. Para ello, la desarrolladora animará a sus jugadores a ponerse en la piel de Agentes de élite con habilidades únicas, que pilotarán una selección de vehículos experimentales. Como puedes imaginar, aquí cada tanque contará con sus propias ventajas tácticas, potenciadas mediante una personalización con sistemas de armamento, módulos de blindaje y mejoras.

World of Tanks. / Cedida

Sus primeros pasos en público

Desarrollado con el motor de Wargaming, el juego anticipa una solución de llamativos gráficos y una jugabilidad en constante cambio que se podrá probar durante la beta cerrada, donde los participantes tendrán acceso a una amplia selección de tanques y Agentes adaptados a distintos estilos de juego en tres roles diferenciados, Defender, Assault y Marksman. Para ello, la beta incluirá cuatro modos PvP y ocho mapas.

Modos de juego

Hardpoint (5v5): Captura, defiende y mantén una serie de bases que cambian de forma dinámica.

Control (5v5): Captura y mantén una única zona.

Kill Confirmed (5v5): Destruye enemigos y recoge sus fichas, o recoge las fichas que dejan caer tus aliados para negar puntos al equipo rival.

Conquest (10v10): Equipos grandes y múltiples zonas de captura crean un campo de batalla amplio y cambiante

World of Tanks. / Cedida

Leer antes de empezar

Al tratarse de una beta cerrada, el contenido disponible del 16 al 20 de abril será limitado frente a lo que ofrecerá la versión final del formato free-to-play. Aun así, esta primera prueba servirá para hacerse una idea del planteamiento del juego, de los tanques y agentes, de sus distintos roles, así como del funcionamiento de los modos competitivos en varios sistemas de juego simultáneamente.

HEAT Closed Beta

¿Cuándo se publica World of Tanks: HEAT?

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Por el momento no hay una fecha confirmada para ‘HEAT’, aunque se lanzará simultáneamente en PC (Wargaming Game Center y Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam Deck y Nvidia GeForce NOW, con juego cruzado completo y progresión compartida entre plataformas.