Videojuegos
Xbox está preparando cambios importantes en su sistema de logros
Los miembros del programa Xbox Insider ya pueden probar algunas de las nuevas funciones preparadas por Microsoft
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Los responsables de la división de juegos de Microsoft, han confirmado esta semana el inicio de las primeras pruebas de una serie de mejoras que implementarán en el sistema de logros. Algunos miembros del programa Xbox Insider ya pueden probarlas, aunque la compañía asegura que pronto llegarán a más usuarios.
Logros actualizados
La compañía explica que ha adoptado un nuevo sistema de notificaciones con iconos y animaciones actualizados y que, tras la actualización, las consolas Xbox también mostrarán notificaciones sobre logros desbloqueados con los colores personalizados elegidos por los usuarios.
En una segunda fase, los usuarios incluso tendrán más control sobre cómo aparece su historial de logros en el perfil y podrán ocultar el historial de cualquier juego de su biblioteca, ya sea para dar un aspecto más limpio al perfil o para mostrar primero los títulos que más les interesan. En teoría esta opción solo afectaría a la forma en la que se muestra en la cuenta, ya que estos juegos seguirán contando para el Gamerscore total.
Se destacarán los juegos completados al 100%
Los de Redmond también explican que se dará mayor visibilidad a los títulos que hayan sumado todo el Gamerscore disponible. Esto quiere decir que, a partir de esta actualización, la interfaz de Xbox diferenciará los juegos que hayan obtenido la puntuación máxima, facilitando así su identificación. Finalmente, parece que se implementará un nuevo sistema de filtrado para su página de logros. De esta forma, los jugadores podrán encontrar más rápidamente los juegos completados o los títulos que hayan decidido ocultar.
"Pequeño, pero significativo paso"
Según Microsoft, este es un "pequeño pero significativo paso" dentro de una batería de cambios más profundos, que se están preparando para actualizar los servicios y funciones de Xbox. La compañía añade que quiere seguir mejorando la manera en la que Xbox muestra los juegos terminados y otros logros importantes para los usuarios. Nos mantendremos al tanto.
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