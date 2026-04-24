Thomas Kurian, director ejecutivo de Google Cloud: "No queremos que roben nuestra IA y la utilicen para lanzar ciberataques"

Para Google, el futuro de los agentes de inteligencia artificial pasa por Thomas Kurian (Pampady, India, 1966). Este veterano ingeniero eléctrico es, desde 2019, el director ejecutivo de Google Cloud, la rama del gigante tecnológico dedicada a la comercialización de los servicios de computación en la nube que sostienen todo lo que hacemos en el mundo digital.

Kurian atiende a El Periódico y a decenas de medios internacionales en Las Vegas, donde la compañía celebra Google Cloud Next, el evento anual en el que presenta sus últimas novedades. El plato fuerte de esta edición es la nueva versión de Gemini Enterprise, una plataforma centrada en acelerar la adopción de la IA entre todo tipo de empresas.

A continuación, recopilamos algunas de las preguntas que los periodistas han podido formular al máximo directivo de Google Cloud, entre ellas la de este diario (la primera).

Presentan Gemini Enterprise como una plataforma para el despliegue de agentes a escala mundial. ¿Estará totalmente disponible en la Unión Europea o las empresas deben esperar una más limitada debido a los requisitos de privacidad, residencia de datos y soberanía de la normativa comunitaria?

Gemini Enterprise está disponible en Europa en su versión completa y cumple con la normativa de soberanía de la UE. Si eres un cliente que desea que sus datos y su procesamiento permanezcan en Europa, cumplimos con ese requisito.

Gemini Enterprise está disponible en Europa en su versión completa y cumple con la normativa de soberanía de la UE

La Casa Blanca ha afirmado que China está utilizando técnicas para robar los secretos de los modelos de IA desarrollados en Estados Unidos. ¿Lo habéis experimentado con Gemini?

Contamos con controles en nuestra plataforma Vertex para detectar si alguien está llevando a cabo procesos de destilación, y sabemos cómo gestionarlo. Obviamente, se trata de una cuestión importante, tanto desde el punto de vista de la protección de la propiedad intelectual como desde el punto de vista de la ciberseguridad: no queremos que personas malintencionadas roben la propiedad intelectual y la utilicen para lanzar ataques, por ejemplo.

A raíz de la guerra de EEUU e Israel contra Irán hemos visto los primeros ataques contra centros de datos. ¿Cuán importantes son esas infraestructuras y qué riesgo supone la escalada bélica para su mantenimiento?

Nos enfrentamos a problemas geopolíticos desde hace años y tenemos la infraestructura adecuada para defendernos. Contamos con tecnología que nos permite, por ejemplo, conectar todos nuestros centros de datos a nivel mundial a través de nuestra propia red, que cuenta con una replicación masiva, por lo que no es posible afectar a un centro de datos intentando cortar la red. Tenemos la capacidad de trasladar la carga de trabajo fuera de esa ubicación y replicarla a nivel mundial, ya que todas nuestras ubicaciones están armonizadas de forma coherente, lo que ofrece a los usuarios la posibilidad de utilizar nuestras instalaciones en cualquier lugar del mundo que deseen. Parte de esa ventaja es que no se está limitado a una única ubicación física.

No es posible afectar a un centro de datos intentando cortar la red

¿En qué medida ha aumentado la productividad de los ingenieros ahora que utilizan IA?

Hasta el 75% del código de Google ya lo genera la IA. Pero no se trata de volumen de código, sino de su calidad. Hemos utilizado la IA para detectar vulnerabilidades de seguridad, lo que significa que el código es más seguro. La usamos internamente, pero también la revisamos para perfeccionarla.

¿Se reflejará eso en el ritmo de lanzamiento de vuestros productos?

Por un lado, me dicen: «Oye, estáis lanzando productos mucho más rápido de lo que la gente puede asimilar». Así que estamos ayudando a las empresas con la introducción de nuevos productos.

Thomas Kurian, director ejecutivo de Google Cloud, durante la presentación de novedades de la compañía. / Cedida por Google

Cada vez más proveedores, como Microsoft, están lanzando sus plataformas de IA. ¿Qué hace que la vuestra sea "única", como anunciáis?

Somos únicos en dos aspectos diferentes. En primer lugar, somos el único hiperescalador que cuenta con sus propios chips y sus propios modelos de vanguardia, lo que nos permite optimizar toda la pila, desde la computación hasta la eficiencia con la que ejecutamos los agentes, la forma en que estos acceden a las herramientas, etcétera. Esa integración vertical nos diferencia de cualquier otro actor del mercado.

Los laboratorios de IA [como OpenAI o Anthropic] suelen decir que puedes usar sus modelos, pero luego tienes que ocuparte de la seguridad, de qué plataforma de datos usarán... Así que, en segundo lugar, nos diferenciamos en la amplitud. No esperamos que una empresa utilice todo lo de Google, por eso hemos mantenido la arquitectura abierta. Admitimos múltiples modelos de muchos actores del mercado. Utilizamos nuestros chips, pero también colaboramos estrechamente con NVIDIA. Admitimos diferentes plataformas de datos y trabajamos con terceros en torno a la ciberseguridad.