MotoGP 26 arranca su temporada virtual mientras Saros lleva la ciencia ficción a PS5

Aquí estamos de nuevo con los estrenos más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto, vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán entre el 27 de abril y el primero de mayo en PC, PS5, Xbox Series, Switch y Switch 2, con un listado donde conviven algunas producciones muy esperadas junto a un buen puñado de propuestas independientes igual de interesantes.

Entre los nombres más esperados de la semana aparece la llegada de ‘MotoGP 26’, la nueva entrega del simulador oficial para PC, PS5, Xbox Series y Switch 2. Otro lanzamiento importante lo tenemos en ‘Saros’, el nuevo juego de husemarque para PS5. A la oferta de esta semana también se suman otros títulos tan interesantes como ‘Invincible VS’, ‘Ys Memoire: Revelations in Celceta’ y muchos más. A continuación, puedes consultar la lista completa con sus plataformas y fechas.

Lunes 27 de abril de 2026

‘Moomintroll: Winter’s Warmth’ (PC, Switch, Switch 2)

‘Global Rescue’ (PC)

Martes 28 de abril de 2026

‘Aphelion’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Diablo IV: Lord of Hatred’ [DLC] (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One)

‘Diablo IV: Lord of Hatred’ amplía el RPG de acción de Blizzard con una nueva campaña centrada en Mefisto, el Señor del Odio. La expansión continúa los sucesos de ‘Vessel of Hatred’ y nos lleva a Skovos, una región vinculada a los orígenes de Santuario, ahora amenazada por la corrupción demoníaca. La expansión añade dos nuevas clases, paladín y conjurador, además de nuevas misiones, cambios para las clases ya disponibles, más opciones de progresión y actividades para seguir jugando después de la campaña.

Diablo IV: Lord of Hatred - Tráiler lanzamiento

‘WILL: Follow The Light’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Ys Memoire: Revelations in Celceta’ (Switch)

‘s&box’ (PC)

‘Far Far West’ (PC)

Miércoles 29 de abril de 2026

‘INDUSTRIA 2’ (PC)

‘Neverness to Everness’ (PC, PS5, Mac, iOS, Android)

‘Magin: The Rat Project Stories’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘MotoGP 26’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2)

‘MotoGP 26’ llega con todos los pilotos y circuitos oficiales de las temporadas 2026 de MotoGP, Moto2 y Moto3 en una entrega que mejora el modelo físico con un sistema pensado para que cada carrera transmita mejor las diferencias entre motos, estilos de conducción y rendimiento en pista.

La entrega también permite consultar las clasificaciones de todos los pilotos, con perfiles construidos a partir de atributos como tiempo por vuelta, ritmo, duelos directos y fiabilidad, que sirven para reflejar el rendimiento de cada corredor dentro del campeonato. También vuelve Race Off, ahora ampliado con una nueva ubicación y con la llegada de las Motos de Producción, una categoría de 1000 cc que se suma a Motard, Flat Track y Minibike. En el apartado multijugador puedes esperar juego cruzado y carreras online con parrillas de salida de hasta 22 jugadores, aunque en las consolas de Nintendo se quedan en 12. También se mantiene el multijugador local a pantalla dividida.

MotoGP 26 - Deep Dive Trailer

Jueves 30 de abril de 2026

‘Invincible VS’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Saros’ (PS5)

‘Saros’ es el nuevo shooter roguelite de Housemarque, un título de ciencia ficción en tercera persona que toma algunas ideas de ‘Returnal’ y las lleva a un entorno completamente distinto. La historia sigue a Arjun Devraj, enviado a salvar un planeta amenazado por una presencia alienígena. Para sobrevivir, tendrá que abrirse paso entre combates rápidos, un arsenal contundente y mejoras que se mantienen entre partidas para que cada intento conserve parte del progreso. La ambientación mantiene el gusto de Housemarque por la ciencia ficción opresiva, aunque aquí el tono visual gira hacia una paleta dominada por naranjas, amarillos y sepias. El resultado apunta a una aventura más seca, áspera y solar.

SAROS - Tráiler lanzamiento

‘Winx Club: The Magic Is Back’ (PC, PS5, Switch)

‘Heroes of Might and Magic: Olden Era’ [acceso anticipado] (PC)

‘inKONBINI: One Store. Many Stories’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

Viernes 1 de mayo de 2026

‘SoulQuest’ (PC)

‘Gambonanza’ (PC, iOS, Android)

‘Gamble With Your Friends’ (PC)

Velocidad, demonios y ciencia ficción para despedir mes

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Milestone prepara para los próximos días el estreno de ‘MotoGP 26’, la nueva entrega del campeonato oficial de motociclismo, con los pilotos, circuitos y categorías de la temporada 2026, mientras Housemarque lleva a PS5 su nuevo shooter roguelite. Entre ambos también aparece ‘Diablo IV: Lord of Hatred’, la segunda expansión del RPG de acción de Blizzard, junto a ‘Neverness to Everness’, ‘Invincible VS’, ‘Ys Memoire: Revelations in Celceta’ y ‘inKONBINI: One Store. Many Stories’, así que la última semana de abril llega con una combinación generosa de velocidad, fantasía oscura, ciencia ficción y propuestas independientes que merece la pena tener en cuenta.