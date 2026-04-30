Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oferta compra azulejeraTiburón en CastellónHuelga profesoresFiestas Vila-realCastellón SéniorCalculadora de Segunda División
instagramlinkedin

VIDEOJUEGOS

EA Sports FC 26 llega a PlayStation Plus en mayo junto a Wuchang Fallen Feathers y Nine Sols

Sony confirma la selección mensual para todos los suscriptores compuesta por tres juegos que podrás reclamar a partir del martes 5 de mayo

FC 26.

FC 26.

Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Sony ha revelado por fin la lista de juegos de PlayStation Plus confirmados para mayo de 2026, incluidos en la suscripción de PS Plus Essential, Extra y Premium. Este mes se incorporan tres nuevos títulos para PS4 y PS5, que estarán disponibles a partir del martes 5 de mayo. La nueva tanda arranca con ‘EA Sports FC 26’, la última entrega de la serie futbolística de Electronic Arts, disponible para todos los suscriptores. Nada mal, ¿verdad?

Juegos PlayStation Plus de mayo de 2026:

‘EA Sports FC 26’ (PS5 y PS4)

‘Wuchang Fallen Feathers’ (PS5)

‘Nine Sols’ (PS4 y PS5)

También puedes esperar la llegada de ‘Wuchang Fallen Feathers’, una aventura de rol de acción tipo Souls ambientada en los últimos días de la dinastía Ming, con la pirata guerrera Wuchang como protagonista. El título sitúa al jugador en la tierra de Shu, un territorio devastado entre facciones en guerra y un fenómeno conocido como el Emplumado, capaz de transformar a la gente en monstruos.

Wuchang: Fallen Feathers - Launch Trailer

Al mismo tiempo se podrá reclamar ‘Nine Sols’, un título independiente de acción y plataformas en 2D dibujado a mano que propone una combinación de fantasía asiática, una historia de venganza y un sistema de combate inspirado en ‘Sekiro’, basado en desviar ataques.

NineSols – Tráiler

Unos llegan y otros se marchan

Además, los usuarios podrán canjear el EA FC 26 PlayStation Plus Icons Pack mientras ‘EA Sports FC 26’ forma parte de los juegos mensuales de PlayStation Plus.

Noticias relacionadas

Tampoco está de más recordar que tienes hasta el lunes 4 de mayo para añadir a tu biblioteca los juegos mensuales de abril, que son ‘Lords of the Fallen’, ‘Tomb Raider I-III Remastered’ y ‘Sword Art Online Fractured Daydream’. Sin duda, el próximo mes se anticipa muy interesante para el servicio de suscripción de la casa.  

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Informe | Las obras que prepara el CD Castellón en el SkyFi Castalia
  2. La droga que no huele ni se ve ya causa intoxicaciones en la cárcel de Albocàsser
  3. Protegen uno de los edificios más emblemáticos de Castelló ante el riesgo de desprendimientos
  4. Clasificación y calculadora de Segunda División: Haz tus pronósticos y averigua cómo quedarán los ascensos y los descensos
  5. Los servicios que ofrecerá el nuevo restaurante del aeroclub. El proyecto ya atrae a empresarios hosteleros de Castelló, Benicàssim y València
  6. Más protestas en educación: el 4 de mayo, huelga en comedores escolares de Castellón
  7. Nueva licitación del corredor mediterráneo en Castellón: preparan el cambio de ancho de vía
  8. El absurdo de la pesca del atún rojo en Castellón: una embarcación captura en un día la cuota permitida en un año, 520 kilos

Una IA detecta cambios invisibles que anticipan el cáncer de páncreas hasta 475 días antes

Una IA detecta cambios invisibles que anticipan el cáncer de páncreas hasta 475 días antes

Nextil culmina su reestructuración y se prepara para un futuro prometedor

Nextil culmina su reestructuración y se prepara para un futuro prometedor

EA Sports FC 26 llega a PlayStation Plus en mayo junto a Wuchang Fallen Feathers y Nine Sols

EA Sports FC 26 llega a PlayStation Plus en mayo junto a Wuchang Fallen Feathers y Nine Sols

Al menos ocho mineros sepultados en el derrumbe de una mina en el Lejano Oriente de Rusia

Al menos ocho mineros sepultados en el derrumbe de una mina en el Lejano Oriente de Rusia

Moda, arte y negocio: ESIC University e Istituto Marangoni impulsan el sector de la moda y el lujo en España con una alianza histórica anunciada en el Museo del Prado

Moda, arte y negocio: ESIC University e Istituto Marangoni impulsan el sector de la moda y el lujo en España con una alianza histórica anunciada en el Museo del Prado

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Empresa y Comercio, Carlos Cuerpo, valora el PIB del primer trimestre.

Tracking Pixel Contents