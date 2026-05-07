La diferencia entre las dos posibles versiones de PS6 no debería lastrar el rendimiento de los juegos

Una reciente filtración técnica vinculada a ‘Moore's Law is Dead’ ha dado pie a nuevas comparaciones sobre la familia PS6, en especial por la diferencia de rendimiento entre la versión de sobremesa y su supuesto modelo portátil. Según esto, la versión de salón, conocida internamente como Orion, tendría 30 GB de memoria unificada, mientras que la versión portátil, denominada Canis, funcionaría con 24 GB. Esta diferencia representa un margen aproximado de entre el 25% y el 30%, una proporción que, a partir de los cálculos publicados, queda lejos de las disparidades vistas en las consolas de la generación actual.

Comparación con Xbox Series

En términos de desarrollo de software, la comparación con Xbox Series S y Xbox Series X permite valorar hasta qué punto la supuesta estrategia de Sony tendría sentido a nivel técnico. Las consolas de los de Redmond presentan una diferencia de RAM del 60%, con 10 GB frente a 16 GB, una distancia que en ocasiones ha obligado a los equipos de desarrollo a reducir el alcance o limitar elementos de los juegos para garantizar la paridad entre ambas máquinas.

PS6 y Xbox. / Cedida

En el caso de una diferencia menor, como ese 25% entre los dos supuestos dispositivos de Sony, la adaptación entre modelos podría ser más sencilla para los estudios, ya que la versión portátil podría compensar la reducción de memoria al funcionar con resoluciones nativas más bajas, como 720p o 1080p, con el consiguiente ahorro en ancho de banda y texturas de alta resolución.

Una familia con dos formatos

La compañía trataría de conseguir que ambos modelos de PS6 convivan sin partir el catálogo en dos, puesto que la consola portátil funcionaría con menor resolución para compensar su menor memoria, mientras que la versión de sobremesa ofrecería más memoria y potencia para trabajar con resoluciones más altas. Así, Sony podría vender dos máquinas distintas sin romper la continuidad entre sus juegos y cubrir distintos rangos de precio dentro del mercado de consolas de sobremesa y dispositivos portátiles, un sector que ha crecido mucho en los últimos años.

PS6. / Cedida

El aprovechamiento del hardware

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Con esta información, la posibilidad de ejecutar juegos exigentes en formato portátil parece más razonable a nivel técnico dentro de la próxima generación. Con las tecnologías actuales de escalado y reconstrucción de imagen, como PSSR, la potencia de procesamiento ahorrada se podría destinar a mantener estable la tasa de imágenes por segundo. Según esta misma información, el rendimiento del trazado de rayos podría alcanzar niveles muy superiores a los de la consola actual y llevar al sector hacia una carrera menos centrada en la potencia bruta y más ligada a un mayor provecho del hardware mediante software.