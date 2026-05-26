La era gráfica anunciada por Epic Games para 'Rocket League' gracias a las bondades del recientemente anunciado Unreal Engine 6 todavía tendrá que esperar, pero esto no impide que el juego de Psyonix se prepare para recibir modificaciones que no tardarán en llegar. De hecho, la Temporada 23 será la encargada de introducir una variante que sus usuarios llevan tiempo solicitando en relación con la reaparición del coche tras una eliminación.

Llegó la hora de los cambios

Para anticipar la próxima temporada, los responsables del juego han compartido un breve teaser que, bajo el mensaje "The decision is in your control", adelanta el propósito de esta nueva función. El vídeo deja entrever que se podrá escoger el lado del campo al que volverá el coche después de que un rival lo destruya.

Rocket League: la revolución UE6 se hará esperar, pero las novedades de juego llegarán muy pronto. / Elsotanoperdido

Hasta ahora, el juego decidía automáticamente dónde reaparecía el coche tras una demolición, pero la nueva función permitiría escoger entre las dos zonas de la propia mitad del campo. Puede parecer un cambio menor, pero en un juego tan dependiente del tiempo de reacción, elegir el punto de reaparición puede influir en una defensa, rotación o una contra.

Mayor velocidad de reacción

La aplicación de esta norma en la configuración del título puede tener especial importancia en el ámbito competitivo, ya que elegir el lado de reaparición permitiría volver antes a una acción defensiva o frenar una jugada rival antes de que llegue al área. También puede facilitar la coordinación en partidas de 2 contra 2 y 3 contra 3, donde la posición tras cada demolición influye directamente en la forma de defender, rotar y volver al ataque.

Con esta modificación, el estudio continúa ampliando el formato de juego, que en la Temporada 22, ha recibido elementos para ofrecer más información durante la partida, como el indicador de reinicio de salto, el tiempo de recarga de los turbos grandes y la opción de mostrar el MMR en listas competitivas.

Rocket League - Season 23 Teaser

Una temporada rompedora

La función de reaparición parece seguir esa línea renovadora que presumiblemente culminará con el cambio de motor, al dar más control al jugador durante los encuentros. No obstante, el estudio norteamericano todavía no ha publicado las notas completas de la Temporada ni concretado todos sus detalles, de modo que su llegada debería producirse tras el cierre del actual ciclo, previsto alrededor del 10 de junio si se mantiene la planificación.

Rocket League - A New Era

Hasta entonces, mientras el futuro de 'Rocket League' se encamina hacia el nuevo Unreal Engine 6, de momento su novedad más relevante no estará en la iluminación ni la representación de los estadios, sino en una regla con la que se pretende modificar la forma de defender, rotar y volver al juego tras cada demolición.