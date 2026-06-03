'Tomb Raider: Legacy of Atlantis' presenta tráiler y fecha mientras hace soñar a los seguidores de Lara Croft

Amazon Game Studios y Crystal Dynamics han sido protagonistas del último 'State of Play' con la presentación de nuevos materiales de 'Tomb Raider: Legacy of Atlantis', que además de mostrar a Lara en acción, también revelan la fecha de lanzamiento e inauguran oficialmente el periodo de reservas.

En este orden, el nuevo tráiler combina jugabilidad y escenas cinemáticas para ofrecer una visión detallada de la producción, que se presenta como una reinterpretación de la aventura original de Lara Croft de 1996, mientras deja patente que el remake del capítulo que dio origen a la franquicia conservará muchos de sus elementos originales, incluidos los grandes dinosaurios. Aunque parece que la cazadora de tesoros también tendrá que enfrentarse a criaturas salvajes y otras amenazas durante la aventura.

'Tomb Raider: Legacy of Atlantis' – Tráiler

La recreación de un clásico

Como ejemplo de las mejoras que ha recibido ‘Legacy of Atlantis’, que se está desarrollando en Unreal Engine 5, Crystal Dynamics cita la forma en que se han reconstruido las selvas de Perú, que en el original estaban formadas por zonas compactas y ahora pasarán a tener espacios semiabiertos interconectados. "El resultado es que Perú cobra vida por completo, con la amplitud, historia y la personalidad necesaria para que cada momento icónico sea inolvidable", explican.

Como puedes comprobar la entrega conserva los elementos principales de la producción original, pero promete una jugabilidad moderna y una narrativa mejorada. No obstante, además de revelar más detalles sobre el juego, Crystal Dynamics también confirma que la obra se estrenará oficialmente el 12 de febrero de 2027 para PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC Steam.

Reservas y ediciones

El vídeo también sirve para acompañar el inicio de las reservas y revelar las ediciones que estarán disponibles. Las reservas ya se han abierto en PlayStation, Xbox Series y Steam, mientras que las de Nintendo Switch 2 llegarán más adelante y permitirán desbloquear el atuendo de superviviente como bonificación.

Edición estándar: Tendrá un precio de 59,99 euros. Incluye una copia de 'Tomb Raider Legacy of Atlantis' y el atuendo de superviviente como extra por reserva.

Edición Deluxe: Tendrá un precio de 69,99 euros. Incluye una copia del juego, 48 horas de acceso anticipado, el atuendo Parisian Fugitive y el contenido narrativo posterior al lanzamiento.

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Edición coleccionista: A estas dos ediciones se suma una edición física que estará disponible en tiendas e incluirá todo el contenido de la edición Deluxe, además de una caja metálica prémium y varios artículos, entre ellos una estatua de Lara Croft frente al T. Rex, un minilibro de arte, el llavero Talismán del Triunvirato y el pin del emblema de Croft. Esta edición tendrá un precio de 199,99 euros.