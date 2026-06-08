Archetype Entertainment ha publicado una nueva muestra ampliada de ‘EXODUS’, su RPG de acción y ciencia ficción ambientado en el Cúmulo de Centauri. El vídeo, narrado por Chris King, director del juego, emplea cerca de veinte minutos para enseñar cómo funciona el combate, quienes serán tus compañeros y se presentan las líneas morales a través de varias situaciones, donde las decisiones del jugador tendrán consecuencias.

La aventura que se lanzará a principios de 2027 en PS5, Xbox Series X|S y PC, nos invita a ponernos en la piel de Jun Aslan, un recuperador de chatarra convertido en Itinerante que acaba al frente de una misión desesperada. Ahora debe viajar por algunos de los confines más peligrosos del espacio junto a su tripulación para investigar ruinas antiguas y buscar una posible cura para el Deterioro, un virus ligado a los Celestials que amenaza el futuro de su mundo natal.

EXODUS: la jugabilidad de esta prometedora aventura de ciencia ficción revela parte de sus secretos. / Elsotanoperdido

Paladín o Inmortal

La presentación confirma que Jun podrá personalizarse, tanto en apariencia como en identidad masculina o femenina. La progresión también estará ligada a dos alineaciones morales y el jugador podrá optar por decantarse por el camino del Paladín, más virtuoso, o al del Inmortal, más ambicioso. Estos matices, prometen contribuir en la respuesta del entorno, en la evolución de las habilidades y en la manera de avanzar del personaje.

El vídeo también deja muestras de varias herramientas de los Itinerantes, como el Reciclador, que podrá alternar entre modos para media distancia, cuerpo a cuerpo o precisión, mientras que el Guantelete irá ganando nuevas funciones al recuperar tecnología alienígena. Con ello se podrán realizar ataques capaces de levantar enemigos, modificar piedra viva o abrirse paso entre las zarzas del Deterioro.

Una tripulación con personalidad

La tripulación de Jun tendrá un papel importante a lo largo de la aventura. Phaedra Nath se presenta como una primera gran compañera en el papel de una xenoarqueóloga vinculada a los Celestials, que acompaña al protagonista tanto en situaciones de combate como en varios tramos de la historia.

EXODUS: la jugabilidad de esta prometedora aventura de ciencia ficción revela parte de sus secretos / Elsotanoperdido

Entre otros elementos, este nuevo vídeo también muestra a los Esclarecidos, unos animales modificados mediante bioingeniería y cibernética que conviven con los humanos en la sociedad de ‘EXODUS’. No estarán presentes únicamente como aliados de combate, ya que también ejercen labores de comerciantes, soldados, médicos y habitantes integrados en ciudades como Persépolis, la capital de Lidon.

El tiempo como amenaza

Archetype Entertainment vuelve a dar importancia a la dilatación temporal, una de las premisas del universo de ‘EXODUS’. Los viajes interestelares a velocidades extremas pueden convertir unos pocos días para Jun en décadas para las personas que permanecen en casa. Esa diferencia afectará al entorno, los vínculos personales y al efecto de los Vestigios que el jugador decida llevar de vuelta. La muestra también deja ver Persépolis antes de trasladar la acción al planeta Tsang, un lugar hostil con lagos de azufre y estructuras de arquitectura ancestral. Allí, ambos buscan a Elijah, el abuelo de ella, que guarda información sobre el origen del Deterioro.

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EXODUS – Tráiler

El combate mezclará armas de fuego, habilidades del Guantelete, sigilo y recursos tácticos. Jun podrá usar Precognición para señalar posiciones enemigas, camuflaje activo para atacar sin ser visto y un señuelo sónico para atraer rivales. Archetype busca ofrecer encuentros donde la preparación, el uso del entorno y la composición del equipo tengan tanta importancia como la puntería.