'NBA The Run' y 'Solarpunk' miran a las nubes entre mates y viajes en dirigible

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos de la semana en el sector del ocio electrónico. Del 8 al 12 de junio llegarán nuevos títulos a PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y Switch 2, en una semana grande para el desarrollo independiente, la supervivencia y la acción arcade, además de aventuras diseñadas para jugar sin demasiadas prisas.

‘NBA The Run’ se perfila como el lanzamiento más importante de la semana en PC, PS5 y Xbox Series con su baloncesto callejero de mates imposibles y rasgos que recuerdan mucho a ‘NBA Street’. Su propuesta se aleja de la simulación pura para buscar partidos rápidos, filigranas y jugadas exageradas. También hay espacio para ‘Solarpunk’, una aventura de supervivencia en un mundo de islas flotantes, donde construir, cultivar y automatizar tareas sencillas ocupa buena parte de la experiencia.

La lista se completa con producciones tan apetecibles como ‘Voidling Bound’, ‘STARSEEKER Astroneer Expeditions’, ‘Beastro’, ‘Unrailed! 2 Back on Track’, ‘SpaceCraft’, ‘Tabletop Tavern’ y ‘Killer Bean’ junto a muchas otras propuestas. A continuación, puedes consultar todos los juegos con sus correspondientes plataformas y fechas.

Lunes 8 de junio de 2026

‘Killer Bean’ (PC)

‘Arms of God’ (PC)

‘Cursemark’ (PC)

‘Atre: Dominance Wars’ (PC)

‘Road to Empress II’ (PC)

‘God Rivals RPG Roguelike’ (iOS, Android)

‘Solarpunk’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

La desarrolladora Cyberwave firma una aventura de supervivencia de corte tranquilo que se desarrolla en un mundo de islas flotantes, en la que construir, cultivar y automatizar tareas sencillas ocupa buena parte de la experiencia. Se puede jugar en solitario o en cooperativo, levantar una casa en el cielo, cuidar cultivos, fabricar herramientas y aprovechar energía solar, eólica e hidráulica para mantener el asentamiento en marcha. El resultado combina supervivencia de perfil amable, tecnología luminosa y viajes en dirigible por islas suspendidas entre las nubes.

Martes 9 de junio de 2026

‘NBA The Run’ (PC, PS5, Xbox Series)

Se cuela como el estreno de la semana gracias a su aire a ‘NBA Street’. El juego recupera el baloncesto arcade de mates imposibles, filigranas y partidos callejeros sin demasiadas normas, con ritmo acelerado, alley-oops y una manera muy exagerada de convertir cada jugada en espectáculo. Su apuesta busca recuperar aquella energía de principios de los 2000, cuando bastaban unos minutos de juego para encadenar mates, fintas y acciones imposibles.

‘MECCHA CHAMELEON’ (PC)

‘Road to Empress II’ (iOS, Android)

‘Voidling Bound’ (PC)

La acción en tercera persona, la ciencia ficción y la cría de criaturas dan forma a una aventura original donde el jugador adopta el papel de un Space Wrangler capaz de controlar directamente a los Voidlings, unos seres capaces de evolucionar por caminos distintos, mejorar sus habilidades y adaptarse a varias formas de combate. Es decir, aquí las mejoras, atributos y las mutaciones alteran la forma de pelear de cada criatura, así que elegir compañero también acaba siendo parte importante de la estrategia.

Miércoles 10 de junio de 2026

‘Burglin’ Gnomes’ (PC)

‘Witchspire’ (PC)

Jueves 11 de junio de 2026

‘Beastro’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Lost Castle 2’ (PC)

‘STARSEEKER: Astroneer Expeditions’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Unrailed! 2: Back on Track’ (PC, PS5, Switch 2, Switch)

‘SpaceCraft’ (PC)

‘Tabletop Tavern’ (PC)

‘Cozy Cat Hotel’ (iOS, Android)

‘QuackQuack Attack PEGG Blaster’ (iOS, Android)

Viernes 12 de junio de 2026

‘Goblin Company’ (PC)

‘Nekomancer Tower Defense’ (iOS, Android)

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Continuamos desgranando junio con una semana donde hay ausencias de superproducciones que compensan, y de qué manera, un atractivo plantel de independientes como ‘NBA The Run’ y su regreso al formato de baloncesto arcade y partidos callejeros. A su lado, ‘Solarpunk’ propone supervivencia entre cultivos y viajes en dirigible, mientras que ‘Voidling Bound’ mezcla acción en tercera persona, ciencia ficción y cría de criaturas. En conjunto, una tanda de estrenos repartidos entre deporte, cooperación, gestión, criaturas y supervivencia.