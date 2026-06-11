Halo: Campaign Evolved salta a PS5 y reconstruye la campaña que lo originó todo

Aunque Microsoft ha vuelto a insistir en la importancia de los exclusivos de Xbox, los juegos ya anunciados para varias plataformas mantienen sus planes, y entre ellos quedaba pendiente aclarar la situación de ‘Halo: Campaign Evolved’, que ya tiene fecha de lanzamiento. En concreto, la nueva versión reconstruida por Halo Studios en Unreal Engine 5 se publicará el 28 de julio de 2026 en Xbox Series X|S, Xbox en PC, Steam, la nube y PS5. Pero esos son los planes generales, ya que la Edición Premium y Edición de Coleccionista ofrecerán acceso anticipado a partir del 23 de julio. El juego también estará disponible desde el primer día en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

La campaña original, rehecha en Unreal Engine 5

Los de Redmond nos ofrecen una recreación completa de la campaña de ‘Halo: Combat Evolved’, el éxito de disparos en primera persona lanzado en 2001 junto con la Xbox original. En realidad, no es una remasterización al uso, ya que el programa se ha reconstruido completamente en Unreal Engine 5, que lo dota de gráficos en alta definición con cinemáticas rehechas y diálogos regrabados por miembros del reparto original.

Halo - Campaign Evolved. / .

Además de un aspecto más acorde a los tiempos que corren, también incorpora mecánicas de entregas posteriores de la franquicia que Bungie no incluyó en el original de 2001, como el secuestro de vehículos enemigos y la posibilidad de pilotar el tanque Wraith del Covenant. Tanto el movimiento como los controles también se han revisado y se ha trabajado en varios elementos que mejoran otros aspectos generales en comparación con el juego original.

La campaña clásica de diez misiones se conservará completa, pero el multijugador competitivo se ha eliminado de esta nueva versión, aunque sí se podrá acceder a un modo cooperativo online para hasta cuatro usuarios, con juego multiplataforma entre Xbox, PC y PS5, además de progresión compartida entre plataformas. En consolas, también promete pantalla dividida para dos jugadores.

Operación: Meteorite añade tres nuevas misiones

También se han revelado las características de Operation: Meteorite, un arco argumental gratuito de tres misiones incluidas en todas las ediciones. La historia transcurre un año antes de los eventos de ‘Halo: Combat Evolved’, cuando el Jefe Maestro y el Sargento Avery Johnson son enviados a una operación clandestina de la UNSC a bordo de una nave de investigación del Covenant. Algo que aparentemente comienza como una misión de rescate rápida, se complica cuando se topan con una amenaza inesperada, Profeta incluido.

Las misiones introducen nuevos entornos, variantes de enemigos, armas rescatadas de otros títulos y un nuevo tipo de adversario llamado Brute Berserker, además de combates espaciales, en los que el Jefe Maestro y Johnson se infiltran y toman el control de la nave del Covenant. Precisamente, sin salirnos del guion, éste se ha escrito con la colaboración del escritor de ciencia ficción Troy Denning, autor de varias novelas de la franquicia.

Halo: Campaign Evolved - Cinematic Story Trailer

Video de YouTube titulado "Halo - Campaign Evolved".

Calaveras y un arsenal ampliado

El sistema de calaveras regresa con la mayor colección vista en la franquicia. Estos modificadores opcionales, que permiten cambiar armas, tipos de enemigos, condiciones de inicio además de elementos del entorno en cada misión, están destinados a ampliar la rejugabilidad, especialmente para los jugadores que ya conocen la campaña al dedillo.

Las reservas ya están abiertas con tres ediciones: Estándar, Premium y de Coleccionista. Todas incluyen el juego completo, la campaña original de diez misiones y la expansión Operation: Meteorite. Además, la reserva de cualquier edición añade el Foundry Armory Pack, mientras que las ediciones Premium y de Coleccionista incorporan acceso anticipado y contenidos adicionales.

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Halo: Campaign Evolved - New Missions Trailer

Video de YouTube sobre Halo - Campaign Evolved.

Halo en PS5 por primera vez

Tras 25 años vinculada al entorno de Microsoft, primero en Xbox original, después en las consolas Xbox posteriores y en PC, ‘Halo: Campaign Evolved’ pasará a la historia como el debut de la franquicia en una consola de Sony. Además, todo apunta a que no será un movimiento aislado, ya que Halo Studios ha señalado que la franquicia seguirá presente en PlayStation en el futuro. Aun así, los cambios en la dirección de Xbox y la nueva etapa de Microsoft Gaming invitan a seguir de cerca cómo evoluciona la estrategia multiplataforma de la compañía.