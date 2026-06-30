Conan Exiles Enhanced prepara el comienzo de Legacy of the Giant-Kings, una aventura gratuita en cuatro partes

Tras la gran acogida de ‘Conan Exiles Enhanced’, que recientemente superó los 47.000 jugadores simultáneos y alcanzó su mayor pico desde el estreno del juego, Funcom, en colaboración con Inflexion Games, han revelado las características de ‘Legacy of the Giant-Kings’, que a grandes rasgos propone un arco narrativo de cuatro partes que arrancará el 21 de julio. La historia continuará en los próximos meses con tres actualizaciones gratuitas adicionales, aunque ahora nos ocuparemos de la parte que inaugura el siguiente capítulo de este, ya imprescindible dentro del género survival.

Una expansión en cuatro partes

“Estamos muy contentos y agradecidos por la recepción que los jugadores han dado a ‘Conan Exiles Enhanced’”, comentaba sobre esta nueva pieza Dennis Douthett, Associate Game Director en Funcom. “Esta respuesta demuestra lo mucho que Conan Exiles sigue significando para muchos jugadores y todo el potencial que conserva tras casi una década desde su lanzamiento en acceso anticipado. Junto a Inflexion Games, esto nos anima aún más a continuar ampliando el juego, y estamos deseando llevar el arco narrativo ‘Legacy of the Giant-Kings’ a los cientos de miles de jugadores que ya se han unido a nosotros en Enhanced”.

Conan Exiles Enhanced lanza un nuevo arco en cuatro partes. / Agencias

‘Legacy of the Giant-Kings’ se divide en varias partes y llevará a los jugadores a uno de los territorios más misteriosos y peligrosos de las Tierras del Exilio. La primera parte nos invitará a descender bajo la Ciudad Sin Nombre hasta las profundidades de los Cyclopean Halls, donde espera Akhamet, un personaje que nos ayudará a descubrir los restos de los Giant-Kings.

“Concebimos este arco narrativo y su jugabilidad durante el desarrollo de la Enhanced Edition. Estamos encantados de haberlo hecho realidad en colaboración con Funcom. Hemos creado nuevos personajes e historias que amplían el mundo de ‘Conan Exiles’”, celebraba también Leah Summers, responsable de producción.

Además de los objetivos que deparará esta expansión, ‘Legacy of the Giant-Kings’ incorporará la reparación de objetos legendarios, una característica bastante demandada en el juego como es la reparación de objetos legendarios. Oculta en las profundidades, esta función te permitirá restaurar equipamiento legendario de nivel alto que se ha ido desgastando en combate, convirtiendo el yunque en una parada obligatoria para los exiliados veteranos.

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Mucho contenido por llegar

En líneas generales, este arco narrativo de cuatro partes pretende ampliar la historia del juego con nuevos detalles sobre antiguas fuerzas que despiertan bajo el mundo, además de incorporar nuevas misiones y objetivos a través de cuatro actualizaciones gratuitas. Lanzado originalmente el 10 de mayo de 2018 para PC, PS4 y Xbox One, ‘Conan Exiles’ ha seguido creciendo con los años hasta alcanzar su edición ‘Enhanced’, una versión revisada para PC, PS5 y Xbox Series X|S que lo consolida como un referente dentro de su especie. Con la llegada de ‘Legacy of the Giant-Kings’, la aventura continúa con nuevas zonas junto a una historia que seguirá desarrollándose durante los próximos meses.