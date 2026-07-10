Nintendo prepara un nuevo modelo de Switch 2 en Europa mientras despide a la primera Switch

El formato original de Nintendo Switch 2 tendrá una revisión en Europa, aunque no será para ganar potencia ni convertirse en una versión Pro. La razón de hecho es más prosaica, ya que responde a la nueva normativa europea sobre baterías, que exigirá que puedan retirarse y cambiarse con más facilidad. De hecho, la norma aplicable a partir del 18 de febrero de 2027, exigirá que determinados dispositivos permitan retirar y sustituir este componente con facilidad por parte del usuario.

La obligación de acometer estos cambios llega en plena transición comercial con Switch 2 empezando su camino y la familia Switch original acercándose a su salida del mercado europeo, por tanto, se ha optado por adaptar el nuevo hardware a las reglas europeas y, en paralelo, poner fin a la venta de Switch, Switch Lite y Switch OLED en nuestra región.

Una revisión técnica, no una consola nueva

A grandes rasgos, la versión revisada de Switch 2 mantendrá la misma base de producto, sin cambios en cuanto a rendimiento, pantalla, catálogo compatible ni funciones principales. La diferencia estará en el diseño interno, ya que tendrá que ofrecer una batería preparada para retirarse y sustituirse de forma más sencilla que en el modelo actual.

Mario Kart World en la Nintendo Switch. / Agencias

La modificación del hardware exige mucho trabajo, porque en una consola portátil/híbrida la batería ocupa una zona crítica del chasis y cualquier cambio en su tamaño, fijación, protección térmica o conexión con la placa condiciona el diseño interno, el reparto de calor y el peso. En este sentido, el modelo europeo será ligeramente más pesado, ya que ha ganado 10 gramos con respecto a la versión actual. La batería extraíble tendrá una capacidad muy similar, aunque algo inferior, con una reducción cercana al 1%, algo que en principio no debería percibirse en el uso diario, pero deja patente que la adaptación europea tiene consecuencias dentro del hardware.

Una consola más fácil de reparar

Las normas europeas no pretenden que el usuario abra una consola como si cambiara las pilas de un mando a distancia, más bien que la batería pueda sustituirse con herramientas sin poner en riesgo el dispositivo durante el proceso de cambio. Esta característica de reemplazo resulta especialmente importante en consolas como Switch 2, porque la batería es uno de los componentes que más desgaste sufre a largo plazo, ya que con los años pierde capacidad, reduce su autonomía y puede convertir un dispositivo plenamente funcional en una máquina dependiente del cargador. Facilitar su sustitución alarga la vida útil del producto y reduce la presión para cambiar de consola antes de tiempo. Es decir, no hará que los juegos funcionen mejor, pero sí puede mejorar la relación con el hardware dentro de cinco, seis o siete años, cuando el estado de la batería empiece a flaquear.

Los accesorios también se modifican

Nintendo también prepara cambios en varios de sus accesorios con batería integrada, incluidos los Joy-Con 2, Nintendo Switch 2 Pro Controller y los mandos inspirados en Nintendo 64 y GameCube. En todos los casos, la compañía tendrá que adaptar el diseño a las exigencias europeas si quiere mantener estos productos en el mercado regional a partir de la fecha marcada por la norma.

¿La primera Switch no se regula?

Por otra parte, la multinacional japonesa también ha confirmado que da por finalizada la travesía comercial de la familia Switch original en Europa. Tanto Switch, como los modelos Switch Lite y Switch OLED se mantendrán disponibles durante 2026, aunque se dejarán de vender a mediados de febrero de 2027 y su presencia en tiendas dependerá del stock restante de cada comercio. En este sentido, Nintendo sí puede justificar la revisión de Switch 2, porque es su hardware actual y todavía tiene varios años de vida comercial, pero hacer lo mismo con una consola de 2017, exigiría rediseñar productos que ya han cumplido casi una década en el mercado y cuyas ventas han bajado drásticamente tras la llegada de su sucesora.

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Los jugadores europeos de Switch

Para el usuario que ya tiene una Switch, el cambio no supone un apagón del sistema, ya que la compañía ha confirmado que los juegos, accesorios, Nintendo Switch Online, eShop y el resto de servicios seguirán disponibles en Europa, ya que la retirada se refiere únicamente a la venta de nuevas unidades de hardware de la familia Switch, no al uso de las consolas ya compradas. Es decir, que durante 2026 seguirá siendo posible encontrar unidades en tiendas, pero a partir de mediados de febrero de 2027 la disponibilidad dependerá del stock restante. En cambio, Switch 2 seguirá adelante con una versión adaptada a las reglas europeas.